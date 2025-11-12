美政府停擺航班大亂 眾議員騎重機跋涉1500公里回華府投票

美政府停擺航班大亂 眾議員騎重機跋涉1500公里回華府投票2025/11/12 11:41 即時新聞／綜合報導
美國政府停擺或將終結，不過政府停擺影響仍持續，美國各地航班大亂，眾議員為了投票「各顯神通」，威斯康辛州眾議員歐登決定一路從威斯康辛州騎重機到華府。（美聯社）
美國政府因國會遲未通過撥款法案，創下最長停擺紀錄，如今妥協法案已在參議院過關，法案送交眾議院後，預計在美國時間12日下午表決。不過政府停擺的影響仍持續，美國各地航班大亂，而眾議員為了投票「各顯神通」，威斯康辛州眾議員歐登（Derrick Van Orden）甚至打算冒著低溫，一路從威斯康辛州騎重機抵達華府。
綜合外媒報導，當眾議院議長強生（Mike Johnson）下令眾議員返回華府進行表決時，眾議員們發現自己面臨航班混亂，正如同美國民眾數日以來所面對的狀況。共和黨籍威斯康辛州眾議員歐登（Derrick Van Orden）則是想出一個不一樣的解決辦法，就是直接騎重機一路長途奔波至華府。
歐登10日在社群平台「X」發文提到，因為民主黨導致政府關門，現在的航班資訊不太可靠，所以他要騎著哈雷重機一路從威斯康辛州騎到華府，整趟旅程約有1531公里。由於戶外十分寒冷，歐登穿著厚重衣物，他說：「這趟旅程要花我16個小時左右，會有點冷，但我會善盡職責、返回華府，我們要讓這個國家重回正軌。」歐登在騎車展開「旅途」後，也沿路拍照、在「X」打卡報平安。
此外，阿肯色州共和黨眾議員克勞福（Rick Crawford）及密西西比州眾議員凱利（Trent Kelly）選擇開車重回華府，克勞福與凱利共乘，一同開車回華府。
Guess who’s driving 951.8 miles from Wisconsin to DC on a Harley-Davidson ???? pic.twitter.com/6MqKswihP4— Rep. Derrick Van Orden Press Office （@RepVanOrden） November 11, 2025
Heading back to DC to get the country moving again after the #SchumerShutdown.— Derrick Van Orden （@derrickvanorden） November 10, 2025
Not gonna lie, it will be a bit chilly. pic.twitter.com/nNb2Ixj2eR
