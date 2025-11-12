澳洲點名中國「鹽颱」、「伏特颱風」駭客組織 探測關鍵基礎設施

澳洲安全情報組織（ASIO）局長伯吉斯公開警告，中國駭客正探測澳洲關鍵基礎設施。（路透）

澳洲安全情報組織（ASIO）局長伯吉斯（Mike Burgess）12日公開警告，為中國政府及軍方工作的駭客組織，已對澳洲的電信網路與關鍵基礎設施進行了探測。他警告，存在潛在的破壞行動可能對澳洲經濟造成嚴重衝擊。

據路透報導，伯吉斯在一場商業會議上，特別點名了「鹽颱風」（Salt Typhoon）與「伏特颱風」（Volt Typhoon）這兩個受中國政府與軍方支持的駭客組織。他指出，「鹽颱風」不僅滲透了美國的電信系統，也「一直在探測我們在澳洲的電信網路」。而「伏特颱風」則意圖干擾，在美國關鍵基礎設施中進行預先部署，以備可能的破壞行動，「我們也已看到中國駭客在探測我們的關鍵基礎設施」。

伯吉斯透露，據估計，間諜活動去年已對澳洲造成125億澳元（約新台幣2532億元）的經濟損失。他警告，若水力、電力、銀行、交通等系統遭到大範圍的電信干擾，將對社會造成嚴重影響。

伯吉斯強調，這些威脅的真實性不容置疑，並指稱已有外國政府的菁英團隊，正在積極研究發動此類攻擊的可能性。他補充，其他可能的情境還包括在選舉期間製造恐慌，或癱瘓澳洲企業以削弱其貿易競爭力。

伯吉斯上週在澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）」發表演說時曾表示，每當他公開談論中國時，中國官員都會向澳洲政府與私部門提出多重抱怨。但他強調：「這不會動搖我的決心。」

報導指出，中國駐澳洲大使館未立即對此回應，而中國政府一貫否認其從事駭客活動的指控。

