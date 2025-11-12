曾列「最醜建築」！廣州銅錢大廈8折拍賣 半個月無人理

位於中國廣東省的「廣州圓大廈」，因外觀金色，形似古銅錢又被稱作「銅錢大廈」。（圖擷取自鳳凰網）

曾號稱「全球最大最圓建築」的中國廣州地標「廣州圓大廈」以人民幣13.6億元（約新台幣60億元）在阿里法拍平台起拍，然而，截至昨天（11日），半個月過去了，卻無人報名競拍。該大廈曾因通體金色、外型酷似古銅錢等「俗氣」設計風格，被中國網友稱作「銅錢大廈」，並嘲諷是「最醜建築」。

綜合中媒報導，該大廈由鴻達興業集團自2010年起興建，2015年正式投用，為1棟綜合性商業大樓，總共33層樓。大廈高138公尺，外圓直徑146.6公尺，內圓直徑47公尺，是當時全球最大最圓的建築。

資料顯示，廣州圓大廈總投資人民幣10億元（約新台幣44億元），其背後的鴻達興業集團自2022年陷入債務危機後，大廈多次被抵押、轉讓，起拍價更是從當年逾人民幣55億元（約新台幣243億元）暴跌至今日的13.6億元。據悉，該大廈原本評估價近人民幣17億元（約新台幣75億元），打8折後以13.6億元起拍。

據法拍平台數據，截至11日下午，儘管吸引超過2萬人點閱觀看，但仍是零報名。管理人指出，若無人報名，將進行第2次公開拍賣。

