    首頁 > 國際

    抗議美炸運毒船 哥倫比亞暫停與美情報合作

    2025/11/12 10:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    哥倫比亞總統裴卓下令停止與美國分享情報，直至川普政府停止在加勒比海地區對涉嫌販毒份子的襲擊。（路透）

    哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）11日下令該國安全部隊停止與美國分享情報，直至川普政府停止在加勒比海地區對涉嫌販毒份子的襲擊。美國尚未回應裴卓的最新聲明。

    根據《美聯社》報導，裴卓在X上表示，哥倫比亞軍方必需立即停止與美國安全機構的「溝通和其他協議」，直至美國停止對涉嫌運毒船隻的襲擊。批評人士將這種攻擊比喻為法外處決。

    裴卓強調，打擊毒品犯罪必需遵從加勒比海人民的人權。目前尚不清楚哥倫比亞將停止與美國分享哪些類型的資訊。

    川普政府提供的數據顯示，自8月後美軍在國際水域發動的襲擊造成至少75人死亡。這些攻擊最初發生在加勒比海南部，但最近已轉移到東太平洋，美國在那裡以墨西哥附近的船隻為目標。

    裴卓呼籲對美國總統川普發動的空襲所犯下的戰爭罪行展開調查。這些空襲影響了委內瑞拉、厄瓜多、哥倫比亞等地的公民。

    美指控哥國總統涉嫌參與全球毒品交易

    另外川普政府10月以裴卓涉嫌參與全球毒品交易為由，對裴卓及其家人實施金融制裁。美國財政部長斯貝森特10月24日發布制裁措施後聲稱，裴卓「放任販毒集團蓬勃發展，並拒絕制止此類活動」。

    貝森特強調，美國總統川普正採取強有力的行動來保護美國，並明確表示絕不容忍毒品走私進入美國。

