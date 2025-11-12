敘利亞國家博物館遭竊 6尊羅馬時代雕像失蹤

敘利亞大馬士革國家博物館近日驚傳竊案，至少6尊羅馬時代古雕像失竊。圖為該博物館的古典文物展區，此類文物正是此次竊案的目標。（美聯社）

敘利亞官員11日證實，首都大馬士革的國家博物館已遭竊賊闖入，盜走了數件可追溯至羅馬時代的古雕像。此一事件對甫於今年1月、在結束14年內戰後才重新開放的博物館，無疑是一記沉重打擊。

一名敘利亞古物總局的官員匿名向美聯社透露，共有6尊大理石雕像被盜，調查正在進行中。另一名官員則表示，竊案發生於週日晚間，工作人員於週一早晨發現古典文物部門的一扇門被破壞後，才揭發此案。

請繼續往下閱讀...

大馬士革警察局長阿特克（Osama Atkeh）隨後向敘利亞新聞社（SANA）證實，有多件雕像與珍稀收藏品失竊，博物館的警衛及其他相關人員正在接受訊問。然而，古物總局當日稍晚發布的官方聲明則較為模糊，僅稱「部分展品」遺失，並未說明失竊物品的具體內容。

報導指出，這座敘利亞最大的博物館，在去年底阿塞德（Bashar Assad）政權倒台後，曾因擔心遭劫掠而短暫關閉，直到今年1月8日才重新對外開放，象徵該國在後內戰時代邁向正常化。

前任古物部門負責人阿布杜卡林（Maamoun Abdulkarim）表示，據報失竊的展區是「一個美麗且富含歷史底蘊的部門，收藏著希臘化、羅馬與拜占庭時期的文物」。

內戰重創敘國文化遺產

敘利亞長達14年的內戰，已對其豐富的文化遺產造成嚴重破壞。極端組織「伊斯蘭國」（IS）在2015年佔領古城巴邁拉（Palmyra）期間，曾大肆摧毀該處被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的2000年歷史羅馬式廊柱及其他無價古物。

敘利亞國家博物館甫於今年1月重新開放，近日卻驚傳竊案。（路透檔案照）

