英國科技副大臣宣布 擬透過AI及3D生物列印減少動物實驗

英國宣布擬透過人工智慧及3D生物列印減少動物實驗。示意圖。（法新社）

英國科技副大臣瓦朗斯（Patrick Vallance）最近表示，1項旨在提高人工智慧（AI）和3D生物列印人體組織應用的新計畫，將加快淘汰科學領域的動物實驗。

根據《衛報》（The Guardian）報導，瓦朗斯說「在我們這個熱愛動物的國家，沒人願意看到動物遭受痛苦。計畫將支持盡可能終止動物實驗，並在安全有效的情況下盡快推廣替代方案。」

請繼續往下閱讀...

瓦朗斯公布的計畫，支持以其他方法取代目前仍用於評估某些產品安全性（例如救命疫苗）以及農藥對生物和環境影響的動物實驗。該計畫指出，只有當可靠有效的替代方法能夠達到與動物實驗相同的安全性時，才能逐步淘汰動物實驗。

英國政府聲稱，人工智慧將更廣泛用於分析大量分子數據，並預測新藥對人體是否安全有效。同時3D生物列印組織可以創建從皮膚到肝臟等逼真的人體組織樣本進行測試。

英國政府說，為研究人員提供新的資金支持和簡化監管流程，將有助於開發諸如器官晶片系統（Organ-on-a-chip systems）之類的技術。這類微型裝置利用真實的人體細胞來模擬人體器官的功能。

該計畫預計到2026年底停止對動物進行監管測試，到2027年停止對小鼠進行肉毒桿菌毒素效力測試，到2030年減少對犬類和非人靈長類動物進行藥代動力學研究（追蹤藥物在體內隨時間的變化）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法