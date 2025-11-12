為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴基斯坦不平靜！ 首都法院外爆炸12死、軍校遇襲

    2025/11/12 10:16 編譯陳成良／綜合報導
    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一處法院外11日發生自殺式炸彈攻擊，造成至少12人死亡、27人受傷。圖為爆炸案現場，一輛汽車被燒毀。（法新社）

    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一處法院外11日發生自殺式炸彈攻擊，造成至少12人死亡、27人受傷。圖為爆炸案現場，一輛汽車被燒毀。（法新社）

    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一處地方法院外，11日發生自殺式炸彈攻擊，一名炸彈客在警車旁引爆爆裂物，造成至少12人死亡、27人受傷。此為該國近期暴力事件升級的最新一起攻擊。

    據美聯社日報導，巴國內政部長納克維（Mohsin Naqvi）表示，攻擊者試圖闖入法院但未能成功，轉而鎖定一輛警車引爆。警方在附近發現的攻擊者頭顱，證實了這是一起自殺式攻擊。巴基斯坦塔利班（TTP）的分裂派系「自由大會黨」（Jamaat-ul-Ahrar）雖一度出面宣稱犯案，但該組織內另一名指揮官卻又發訊息否認，責任歸屬陷入混亂。

    巴國指控印度 印度駁斥

    納克維在未提供證據的情況下，指控此次攻擊是由「印度支持的份子及阿富汗塔利班的代理人」所為。對此，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaswal）發表聲明駁斥，稱巴基斯坦的指控「毫無根據」，並表示國際社會不會被巴國「絕望的轉移焦點伎倆」所誤導。

    與此同時，巴基斯坦安全部隊10日晚間才剛挫敗一起針對西北部開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）一所軍校的攻擊。當時一名自殺炸彈客與五名武裝份子試圖衝入校園挾持學員，但被部隊擊退。

    巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）譴責這兩起攻擊，並誓言追究肇事者責任。國防部長阿瑟夫（Khawaja Mohammad Asif）則將矛頭指向阿富汗塔利班政府，指控其庇護TTP，並在社群平台X上警告，將戰爭帶到伊斯蘭馬巴德是「來自喀布爾的訊息」，巴基斯坦「有實力做出全面回應」。

    這起攻擊引發國際社會廣泛譴責。包括美國、中國、沙烏地阿拉伯、土耳其及聯合國皆發聲譴責。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲進行全面調查，並重申「所有恐怖主義的肇事者都必須被追究責任」。

