烏克蘭貪腐案升級 檢方控澤倫斯基盟友為主謀、搜索前離境

烏克蘭總統澤倫斯基的親密盟友明迪奇（Timur Mindich，右），遭檢方指控為能源貪腐案主謀。左為烏克蘭國家反貪腐局（NABU）公布的查扣現金證物。（圖／烏克蘭國家反貪腐局、社群媒體）

據法新社11日報導，烏克蘭能源部門貪腐案調查出現重大升級。烏克蘭檢方11日正式指控總統澤倫斯基的親密盟友兼前商業夥伴明迪奇（Timur Mindich），為這起涉案金額高達1億美元（約新台幣31億元）弊案的主謀；與此同時，反貪官員證實，明迪奇已在週一大規模搜索行動展開前不久，悄然離開了烏克蘭。

在11日的一場審前聽證會上，特別反貪腐檢察官辦公室（SAPO）的一名檢察官直指，明迪奇「控制了在烏克蘭能源部門透過犯罪手段取得的資金的累積、分配與合法化」。檢方更補充說，嫌疑人在其犯罪活動中，「利用了與烏克蘭總統的友好關係」。

國家反貪腐局（NABU）11日晚間發布聲明指出，目前已有5人被拘留，7名組織成員已被正式起訴，其中包括一名未點名的「犯罪組織首腦」，報導稱此人顯然就是明迪奇。NABU調查組長阿巴庫莫夫（Oleksandr Abakumov）更向國營電視台證實，主嫌明迪奇已在搜索前不久離境。

隨著弊案雪球越滾越大，烏克蘭政府11日緊急開鍘，將被調查人員指為貪腐計畫基石的國營核電公司「Energoatom」的整個監事會全數解職。總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）形容，這是「重啟Energoatom的第一步決策」。

司法部長被控收受利益

至於另一位涉案的關鍵人物、現任司法部長加盧申科（German Galushchenko），SAPO指控他從明迪奇處收受「個人利益」，以換取對能源部門資金流動的控制權。司法部則回應稱，加盧申科正配合調查，並將避免發表進一步評論。

報導指出，澤倫斯基雖在10日晚間對反貪行動表達支持，但截至目前，他尚未對其親密盟友明迪奇遭控為主謀一事，發表任何評論。根除系統性腐敗，是烏克蘭申請加入歐盟的首要條件之一，任何阻礙都可能拖慢其入盟進程。

