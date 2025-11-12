巴西COP30爆發衝突 1名保全頭部出血

多位活動人士11日在巴西亞馬遜城市貝倫進行第30屆聯合國氣候峰會時與保全發生衝突。（美聯社）

多位活動人士11日在巴西亞馬遜城市貝倫進行第30屆聯合國氣候峰會（COP30）時與保全發生衝突，並短暫試圖闖入主會場，但隨後被驅離。據1位目擊者稱，1名保全受被打到頭部出血。

根據《美聯社》報導，全球青年聯盟的青年動員協調員奧卡尼亞（Agustin Ocaña）表示，當時他在會場外，看到有兩群人朝會場走來，有些人穿著黃色襯衫，有些人穿著原住民的傳統服飾。

奧卡尼亞指出，他起初以為他們只是在跳舞和高喊口號。因為有一些朋友在原住民群體中，所以決定跟上去看。

奧卡尼亞聲稱，他沒看到是哪群人先突破了保全，並補充事態升級是因為保全強行關門並叫了更多保全。

奧卡尼亞說，一些闖入者高喊著「沒有我們，他們就不能替我們做決定。」

奧卡尼亞表示，當保全和活動人士發生衝突時，他看到雙方都用安全入口附近用來裝物品的塑膠箱相互毆打。1名保全頭部被打到出血，還有2、3個人身上有瘀傷。

奧卡尼亞指出，一些原住民群體感到沮喪，因為他們看到大量資源被投入到建設「1座全新的城市」中，而其他地方卻有許多教育、醫療和森林保護方面的需求。

奧卡尼亞聲稱，活動人士這麼做並非出於惡意，只是在拼命保護自己的土地和河流。他強調，重要的是讓全世界知道，如果人們一邊繼續破壞地球，一邊繼續沒完沒了討論如何保護地球，那麼這起衝突可能只是後果的一小部分。

