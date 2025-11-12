涉嫌向中國洩漏軍情 中韓混血韓軍士兵被判5年、繳回犯罪所得

南韓一名中韓混血的22歲現役士兵，去年8月被中國情報組織吸收為線人，向中國提供軍事機密，南韓軍事法院11日以洩漏軍機等罪嫌，判處5年有期徒刑，並追繳不當所得1800萬韓元。圖為南韓士兵示意圖。（歐新社）

南韓一名中韓混血的22歲現役士兵，去年8月被中國情報組織吸收為線人，向中國提供軍事機密，於今年5月18日被逮捕。南韓第三地方軍事法院11日以洩漏軍機、違反《資訊通信網法》等罪嫌，判處這名士兵5年有期徒刑，並追繳不當所得1800萬韓元（約新台幣37.8萬）。

根據南韓《韓聯社》報導，檢方起訴書顯示，這名士兵2003年於中國出生，父親是韓國人，母親是中國人，男子在北京與外祖父母一起生活長大，2008年在南韓短暫居留約5個月，其外祖父曾為中國火箭軍軍官，2005年才退役。

調查顯示，這名士兵在2023年12月入伍後，在陸軍前線部隊擔任補給兵，由於曾在中國曾在中國社群平台上傳身著軍裝的照片，由此與中國人民解放軍聯合參謀部情報局天津工作處的一個工作小組建立聯繫。

士兵在去年8月休假期間前往北京與中國情報組織人員接觸，並被中國吸收成為線人，士兵承諾會透過手機上提供軍事機密，在返回部隊後便依指令向中國情報組織傳送韓美「自由護盾」聯合軍演相關資料，內容涉及駐韓美軍基地名稱、增兵計劃，以及可能成為敵方精準打擊目標的關鍵位置等。

此外，該士兵洩漏的資訊還包括韓美聯演負責人的所屬單位、軍階、姓名、聯絡方式等個人訊息，以及韓美聯軍司令部各類手冊目錄等。向中國提供情資後，士兵自去年8月至今年2月共從中國情報部門獲得約1800萬韓元的報酬。

