    國際

    熊出沒注意！ 日本秋田縣「車撞熊」事故增至歷史新高

    2025/11/12 08:28 即時新聞／綜合報導
    秋田縣警方11日指出，截至今年10月底為止，光是秋田縣內發生與熊碰撞的車禍就達到118起，是去年一整年的5倍以上。圖為示意圖。（路透）

    日本今年「熊害」事件爆炸性成長，位於日本東北的秋田縣警方11日指出，截至今年10月底為止，光是秋田縣內發生與熊碰撞的車禍就達到118起，是去年一整年的5倍以上。

    根據日本《共同社》報導，秋田縣警方指出，在許多車輛與熊的碰撞事故中，熊事後都會逃離現場，在事故紀錄上會被紀錄為與熊相關的碰撞事件，今年截至10月共有118起，是秋田縣自2020年開始統計以來的最高，光是今年10月就有66起車撞熊事故。

    秋田縣警方研判，這可能和熊經常在住宅區附近遊蕩有關，今年的118起事故中，約有80％發生在一般道路上，剩下的則是其他處，或是高速公路上，而今年的事故中「尚未確認有人類受傷」。

    與熊相關的交通事故急遽增加，也反映出日本各地熊害情況全面上升。政府統計資料顯示，今年4月至9月期間，熊類目擊件數超過2萬件，為過去5年之多。自今年4月以來，日本已有13人因遭熊襲擊而死亡，是史上最多；截至今年9月，被熊攻擊受傷的人數超過100人。

