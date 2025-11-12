中國四川阿壩紅旗橋合龍不到10個月...... 瞬間垮塌畫面瘋傳

今年1月剛完成合龍的中國四川省紅旗橋，於昨日下午發生垮塌事故，相關畫面在網路流傳。（圖擷自網路）

中國四川省紅旗橋今年1月剛完成合龍，於昨日下午發生垮塌事故，相關畫面在網路流傳，雖然並未造成人員傷亡，但網友在議論時直呼「10個月就垮塌，坐等後續」、「這建築得有多脆」。

綜合媒體報導，位於四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，於今年1月14日剛順利完成合龍，據指該橋全長758米，主墩高達172米，堪稱「雲中之橋」。

請繼續往下閱讀...

不過本月11日下午紅旗橋突然發生垮塌意外，據指10日下午在該橋右岸的山體出現變形，阿壩州交通運輸局和阿壩州公安局為此發布臨時交通管控，到了昨日下午4點多山體變形加劇，導致山泥傾瀉，路基與引橋也因此垮塌，連接山體的橋墩與橋面斷裂，落入下方的足木足河中，激起滾滾灰塵，僅剩連接左岸的橋體矗立水中。

對此網友議論紛紛「要蓋這種橋，附近的地質不用先評估或加固嗎？」、「我還以為強哥在高山放煙火擺俊龍陣」、「中國總是為了超日趕美追求速度和大膽設計，但最終仍是欲速則不達」、「又要有人為此消失了」，也有人諷刺「這種程度還想蓋跨海大橋啊 」、「中國基建遙遙領先」、「這就是中國日常」。

BREAKING: 758-metre-long Hongqi bridge collapses in southwest China, months after opening pic.twitter.com/5XPidizPaG — Insider Paper （@TheInsiderPaper） November 11, 2025

位於四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，於今年1月14日剛順利完成合龍，據指該橋橋樑全長758米。（圖擷自網路）

今年1月剛完成合龍的中國四川省紅旗橋，於昨日下午發生垮塌事故，相關畫面在網路流傳。（圖擷自網路）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法