中國四川阿壩紅旗橋合龍不到10個月...... 瞬間垮塌畫面瘋傳

中國四川阿壩紅旗橋合龍不到10個月...... 瞬間垮塌畫面瘋傳2025/11/12 07:05 即時新聞／綜合報導
今年1月剛完成合龍的中國四川省紅旗橋，於昨日下午發生垮塌事故，相關畫面在網路流傳。（圖擷自網路）
中國四川省紅旗橋今年1月剛完成合龍，於昨日下午發生垮塌事故，相關畫面在網路流傳，雖然並未造成人員傷亡，但網友在議論時直呼「10個月就垮塌，坐等後續」、「這建築得有多脆」。
綜合媒體報導，位於四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，於今年1月14日剛順利完成合龍，據指該橋全長758米，主墩高達172米，堪稱「雲中之橋」。
不過本月11日下午紅旗橋突然發生垮塌意外，據指10日下午在該橋右岸的山體出現變形，阿壩州交通運輸局和阿壩州公安局為此發布臨時交通管控，到了昨日下午4點多山體變形加劇，導致山泥傾瀉，路基與引橋也因此垮塌，連接山體的橋墩與橋面斷裂，落入下方的足木足河中，激起滾滾灰塵，僅剩連接左岸的橋體矗立水中。
對此網友議論紛紛「要蓋這種橋，附近的地質不用先評估或加固嗎？」、「我還以為強哥在高山放煙火擺俊龍陣」、「中國總是為了超日趕美追求速度和大膽設計，但最終仍是欲速則不達」、「又要有人為此消失了」，也有人諷刺「這種程度還想蓋跨海大橋啊 」、「中國基建遙遙領先」、「這就是中國日常」。
BREAKING: 758-metre-long Hongqi bridge collapses in southwest China, months after opening pic.twitter.com/5XPidizPaG— Insider Paper （@TheInsiderPaper） November 11, 2025
重磅： 几小时前位于西藏阿坝州的双江口红旗特大桥因山体滑坡发生垮塌，该大桥于今年1月完成通车。藏汉路人记录了山塌垮桥的惊险一幕。藏人称垮桥是修电站破坏生态环境的后果。今年五月共匪当局炫耀称在阿坝州马尔康市金川县建立的世界第一高坝大渡河双江口水电站库区完成首次蓄水。大国工程系灾难工程 pic.twitter.com/v79eLaEpi0— 萨格尔扎西 SakarTashi （@P9Wb1kMpj484jEW） November 11, 2025
位於四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，於今年1月14日剛順利完成合龍，據指該橋橋樑全長758米。（圖擷自網路）
今年1月剛完成合龍的中國四川省紅旗橋，於昨日下午發生垮塌事故，相關畫面在網路流傳。（圖擷自網路）
