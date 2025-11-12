為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美參院通過結束政府關門法案　川普稱「重大勝利」

    2025/11/12 04:54 中央社

    美國聯邦參議院昨天打破數週以來的僵局，通過妥協方案，有望結束美國史上最長的政府關門；總統川普今天在一場活動上宣稱，這是擊敗民主黨對手的「重大勝利」。

    共和黨和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發聯邦政府停擺，至今邁入第42天。外媒報導，在幾乎所有共和黨參議員以及8位民主黨議員支持下，參議院昨天以60票對40票通過一項妥協方案，法案接下來將送交由共和黨掌控的聯邦眾議院審議。

    今天適逢美國聯邦假日退伍軍人節。眾議院議長強生（Mike Johnson）已表示，希望最快在12日通過並送交川普簽署成法。

    共和黨籍的川普（Donald Trump）今天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）舉行的退伍軍人節紀念儀式致詞表示：「恭喜…贏得一項重大勝利，我們即將重啟國家運作。」

    在美國這場預算僵局期間，數百萬人的糧食補助受影響、數十萬聯邦雇員領不到薪水，還造成航空交通大亂。

    據報導，昨天通過的法案將恢復自10月1日起停擺的聯邦機構資金，並暫緩川普政府縮編聯邦人力的計畫，確保明年1月30日前不會出現裁員。

    另一方面，民主黨籍議員原本嘗試將政府撥款與年底即將到期的醫療補貼綁在一起，但未能成功。法案雖訂於12月針對這項造福約2400萬美國人的補貼進行表決，但並不保證補貼能繼續實施。

    川普稍早已表態，這項重啟政府的法案「非常好」。

    此外，川普今天在阿靈頓國家公墓無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）獻花圈致意，並在隨後的致詞中提及，計劃將11月11日的退伍軍人節改為第一次世界大戰的「勝利日」。

    他說：「今天不僅是退伍軍人節，同時依照我的宣告，我們也將稱其為一次世界大戰的勝利日。」（編輯：洪(啟)原）1141112

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播