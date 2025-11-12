為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    面臨強化國防壓力　英國刪減全球基金援助經費15%

    2025/11/12 03:45 中央社

    英國今天宣布對旨在對抗愛滋病、結核病和瘧疾的全球基金（Global Fund）刪減15%援助費用，總援助金額將降至8.5億英鎊，約合新台幣350億元。

    路透社報導，英國歷來都是總部位於日內瓦的全球基金主要捐助國，但與其他主要國家一樣，英國一直在削減援助預算以增加國防經費。

    但英國政府表示，2026-2028年期間的援助款項將有助於挽救全球多達130萬人的生命，避免民眾感染上述3種疾病，並防止多達2200萬起新增或感染病例。

    媒體報導，英國承諾的這項捐助已比先前2023-2025年期間提供的10億英鎊減少15%；2023-2025年期間的捐助金額，又比2019年的週期減少1/3。

    今年稍早，英國政府為增加年度國防開支，將整體援助預算從國民總收入的0.5%削減至0.3%。美國總統川普先前要求歐洲加強國防，給予各國的壓力愈來愈大。

    此一對抗愛滋病、結核病與瘧疾的基金，正努力在未來3年籌集180億美元用於相關工作。然而，在全球衛生經費面臨嚴峻挑戰的環境下，許多大型捐助者因川普政府改變美國的援助政策而撤資。

    這個全球衛生團體表示，募集資金將在3年內協助拯救2300萬人生命，推動世界走向終結這3種致命傳染病的目標。（編譯：屈享平）1141112

