    土耳其軍機墜毀機上至少20人　當局未透露傷亡數

    2025/11/12 03:39

    土耳其一架C-130軍用運輸機今天從亞塞拜然起飛後，在喬治亞境內墜毀，機上至少20名人員，安卡拉當局協調亞塞拜然和喬治亞展開搜救，但未透露傷亡人數和事故原因。

    路透社報導，事發地點靠近亞塞拜然邊境，現場初步畫面顯示大塊扭曲變形的金屬散落在一處草坡上，部分機身仍在燃燒，濃煙直竄天際。

    社群媒體流傳的一段畫面疑似拍下這架飛機螺旋式下墜後爆炸起火；路透社無法立即核實影片真實性。

    土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）在首都安卡拉發表演說時一度停頓，對「我們的烈士」表示哀悼，他常用這個詞彙指稱包含作戰中和執行任務時殉職的軍職人員。

    艾爾段、總統辦公室以及土耳其相關部門並未說明墜機原因，也未公布死亡人數。當地媒體指出，這架美製飛機同時載著土耳其和亞塞拜然的人員，但未說明具體人數。

    根據官方新聞稿，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）與艾爾段通話後表示，雙方談及墜機事件中「軍人喪命這個噩耗」。

    土耳其國防部指出，這架飛機含機組人員在內有20名土耳其人員，強調已與喬治亞及亞塞拜然當局協調展開搜救行動，但未透露是否還有其他國籍的乘客也在機上。

    土耳其與喬治亞表示，有關單位正設法趕赴喬治亞卡赫季州（Kakheti）西格納吉（Sighnaghi）行政區的墜機現場。這個區域位處邊境地帶，地形以洪泛區和丘陵為主。

    喬治亞通訊社Interpress引述該國內政部報導，當局已依涉及航空運輸和人員傷亡的刑法條文立案調查。

    亞塞拜然表示，這架飛機是從境內的甘賈市（Ganja）起飛。

    生產C-130運輸機的美國國防武器製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）對墜機事件罹難者、土耳其空軍以及民眾表示哀悼。該公司發言人卡恩斯（Chris Karns）表示：「我們將全力配合客戶的調查工作。」（編譯：洪(啟)原）1141112

