為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聯合國氣候峰會　紐松抨擊川普化石燃料政策

    2025/11/12 02:15 中央社

    美國總統川普缺席在巴西舉行的聯合國氣候峰會，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天在會中搶盡風頭，猛烈抨擊政治對手川普力挺化石燃料的理念。

    法新社報導，梳理整齊的紐松向來被視為2028年代表民主黨問鼎白宮的可能人選。他批評川普退出「巴黎氣候協定」，指責其力挺石油的立場「一錯再錯」。

    紐松表示，民主黨政府將「毫不猶豫」地重新加入「巴黎協定」。

    紐松回答媒體時說，「這既是道義上的承諾，也是經濟上的必然選擇，兩者兼而有之。他（川普）不是一次，而是兩次退出協定，這實在令人憎惡。」

    聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）選在巴西亞馬遜雨林城市，巴拉州（Para）首府貝倫（Belem）舉行。紐松與巴拉州州長巴爾巴柳（Helder Barbalho）共同出席在碼頭舉行的活動。

    紐松對外大力宣傳加州的環保成就，指出加州目前2/3電力來自再生能源。

    川普一上任便宣布美國退出「巴黎氣候協定」，並對人類活動導致全球暖化的說法嗤之以鼻，稱其為「騙局」。

    不過，氣候組織（Climate Group）政府與政策執行主任巴特爾（Champa Patel）指出，美國各州仍可依循前總統拜登（Joe Biden）政府所留下的氣候政策藍圖行動。（編譯：屈享平）1141112

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播