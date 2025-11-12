英國最大洗錢案宣判 中國主謀想當小國女王 曾想用沈殿霞照片當證件照

英國史上金額最大洗錢案11日宣判，來自中國的主謀錢志敏遭判11年8個月徒刑。（路透）

當中國警方逼近1名策劃大型龐氏騙局、使成千上萬人血本無歸的主謀時，1名40幾歲的女子被共犯騎著機車，載往中國和緬甸邊境，展開長達近7年的逃亡生涯。

她在東南亞各地輾轉逃竄，直到2017年9月，持1份偽造的聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St.Kitts and Nevis）護照、化名「張亞迪」（Zhang Yadi）入境倫敦希斯洛機場。

直到2024年4月被捕前，本名為錢志敏（Qian Zhimin）的張亞迪以比特幣兌換現金，購買珠寶與奢侈品，並與1名助手遊走歐洲各地，同時刻意避開與中國有引渡條約的國家。

在錢志敏本週量刑前後，檢方與警方引用調查期間蒐集的文件，以及中國當局提供的資訊，揭露她的生活與犯罪活動的部分內幕。

路透報導，倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）11日判處錢志敏11年8個月徒刑，罪名是利用比特幣洗錢中國詐騙所得。她抵達英國不久後，曾派遣1名共犯前往泰國取回1台筆記型電腦，內含她在逃離中國時帶走的約7萬枚比特幣，當時價值約3.05億英鎊（約124億台幣）。

檢方表示，錢志敏曾試圖在義大利托斯卡尼（Tuscany）購置別墅，在倫敦買入高價房產，以便洗白犯罪所得，但她在2018年試圖購屋時，讓英國警方首次鎖定她的行蹤。

雖然錢志敏在英國多數時間似乎都待在租屋處，但根據警方查獲的日記，錢志敏其實懷有統治利伯蘭（Liberland）」—1個位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊境、號稱「利伯蘭自由共和國」—的遠大野心。

錢志敏否認曾在中國詐騙，但中國當局表示，2014至2017年間約有12.8萬人受害於她設計的400億人民幣（約1742億台幣）投資騙局。不過，她在今年9月開庭時改口認罪，承認自己洗錢龐大詐騙所得，為後續關於尚未追回之比特幣的爭奪戰揭開序幕。

英國警方在2018年突襲錢志敏在倫敦承租的物業，及附近1處保管箱，查獲約 6.1萬枚比特幣，消息來源是1名律師。該名律師是在錢的助手前去洽談購屋時，收到可疑訊息後報警。

當警方於2021年成功解鎖這批比特幣時，其市值已達15億英鎊；隨著比特幣價格持續上漲，如今價值接近50億英鎊（約2042億台幣）。檢方表示，英國當局仍在追討更多資產，包括約6700萬英鎊的比特幣，是警方在錢志敏被捕時，從她褲子內縫製的暗袋裡找到的帳冊所揭示。

被查扣的資產目前正由英國檢方提起民事程序處理。檢方上月表示，正考慮為中國詐騙受害者設立賠償機制，其中部分受害人表示希望取回的是比特幣本身。

錢志敏在洗錢過程中獲得2名協力者幫忙，他們均已在英國因洗錢罪被定罪。

其中一人是溫健（Wen Jian），她陪同錢女多次前往歐洲各地，將比特幣兌換為現金。溫健否認洗錢指控，但在重審後於去年被判刑近7年。

2022年溫健被捕後，錢志敏找來新的助手—馬來西亞籍華裔男子林成福（Ling Seng Hok），由他負責將比特幣變現、租房與雇用人員，甚至在僱傭契約中規定若被拘留或遣返，薪資將加倍。

檢方指出，現年47歲的林成福還曾經試圖為錢女取得偽造的馬來西亞或香港護照，並使用已故香港女星沈殿霞的照片作為證件照。

警方表示，林成福被判刑4年11個月，而正是他將部分比特幣轉入自己名下帳戶，在2024年意外暴露錢志敏的藏身地，讓警方得以在英格蘭北部的約克市（York）將她逮捕。

