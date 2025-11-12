翻唱反克宮歌曲 俄羅斯正妹歌手被判追加監禁

俄羅斯街頭藝人洛吉諾娃，因演唱反克里姆林宮歌曲，11日被判追加監禁。（美聯社）

1名年僅18歲的俄羅斯街頭藝人，因演唱反克里姆林宮歌曲，已在獄中度過將近1個月，11日又被判追加監禁。人權活動人士指出，這起案件凸顯戰時審查制度在俄羅斯的嚴苛程度。

18歲的洛吉諾娃（Diana Loginova）是聖彼得堡音樂團體Stoptime的成員，此前已因在聖彼得堡市中心翻唱批評克里姆林宮的歌曲而入獄，上月再次被捕。

聖彼得堡1所法院11日裁定，洛吉諾娃因「違反公共秩序」再被判入獄13天。她的樂團吉他手兼男友奧爾洛夫（Alexander Orlov），也被同一法院判處相同刑期。

自2022年2月俄國出兵烏克蘭以來，俄國當局對批評聲音的打壓愈加嚴厲。當局辯稱，在與西方的「代理人戰爭」中，社會必須保持最大程度的團結。

洛吉諾娃是1名音樂系學生，藝名Naoko，首次被捕是因為在街頭翻唱被禁歌曲—流亡反克宮饒舌歌手Noize MC的「Swan Lake Cooperative」。在表演的影片在社群媒體上瘋傳後，她被以「擾亂公共秩序」罪名判刑13天。

這首歌曲之所以敏感，是因為柴可夫斯基的芭蕾舞劇「天鵝湖」，在俄國被部分人視為政治變革的象徵。在蘇聯領袖去世及1991年針對末代總統戈巴契夫的政變期間，國家電視台都曾播放該劇。

之後，洛吉諾娃又因為演唱另一首當局不滿的歌曲—Noize MC的巡演夥伴、電音歌手蒙娜多琪卡（Monetochka）的「你是士兵」（You Are a Soldier），被罰款3萬盧布（約1.1萬台幣），罪名是「抹黑俄軍」。蒙娜多琪卡和Noize MC一樣，均被官方列為「外國代理人」。

不久後，洛吉諾娃因上月在聖彼得堡市中心地鐵站附近的表演，遭法院再次以「輕微滋事行為」（petty hooliganism）為由，判處入獄13天。

