英國史上最大洗錢案中國首腦重判11年8月徒刑 1台人曾被捕

英國史上金額最大洗錢案，來自中國的首腦錢志敏（右）遭處11年8個月徒刑。錢志敏的心腹Seng Hok Ling（左）則被判4年11個月徒刑。（法新社）

英國史上金額最大洗錢案10日起一連兩天在倫敦審酌刑期，來自中國的首腦錢志敏遭處11年8個月徒刑。英國警方告訴中央社，錢志敏曾雇用1名台灣男子，這名男子已於去年11月出境返台。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）回應中央社提問表示，警方去年4月於錢志敏在英格蘭北部約克市（York）的租處逮捕她時，1名來自台灣、年紀在35至40歲之間的男子也因涉嫌「協助罪犯」被捕。經調查訊問，警方最終未對這名男子採取進一步法律行動。

警方表示，這名男子研判是從海外被招募至英國工作。儘管錢志敏雇用的人員涵蓋廚師、司機、管家、警衛等，來自不同國家，警方告訴中央社，這名台灣男子的職責「不明」，但曾在錢志敏潛逃藏匿的3個租處活動，它們分別位於蘇格蘭高地（Scottish Highlands）、蘇格蘭比薛頓村（Bishopton，近格拉斯哥市）及約克市的農場和庭園大宅。

值得一提的是，根據錢志敏與「員工」簽訂的契約，她嚴禁使用中國品牌電子產品，例如華為、小米、OPPO，也不得使用微信、百度等中國應用程式，違者立即開除並處以3萬美元（約新台幣93萬元）罰款。

英國警方追查錢志敏詐欺洗錢案逾7年，期間曾遲未能掌握錢志敏行蹤，直到去年3月循線鎖定她的心腹、同樣是1978年出生的馬來西亞籍男子Seng Hok Ling，並加以監控。去年4月22日，警方陸續在約克市和英格蘭北部里茲市（Leeds）逮捕錢志敏和Seng Hok Ling。

據警方描述，Seng Hok Ling十分「專業」，他的「業務」包括協助錢志敏以假身分和假護照，「搞定」逃亡期間在各國的交通和住所，以及處理虛擬貨幣交易、洗錢，並偽造文件助外籍人士入境英國為錢志敏服務。

據了解，Seng Hok Ling曾持馬來西亞護照入境台灣。當時他已在香港有被控詐欺遭定罪的紀錄，且不排除已與錢志敏有接觸。

錢志敏在2017年持聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St.Kitts and Nevis，簡稱聖國）護照自中國潛逃出境，經緬甸等東南亞國家，輾轉入境英國長住，並在歐洲多國旅行。

錢志敏在2017年名列國際刑警組織（Interpol）最高級別緝捕通報「紅色通報」（Red Notice）。她冒用他人身分，以姓名Yadi Zhang（張亞迪）申請到聖國發給投資客的「黃金護照」，並另外持有偽造的緬甸（姓名Nan Ying）和馬來西亞護照。

倫敦都會區警察局7日為中央社等10餘家以英國本國為主的受邀媒體，舉行背景說明會並回應提問。當天提供的資料僅能在法庭宣判後發布。

錢志敏2014至2017年在中國策畫大型傳銷詐欺案，販售「全球唯一數位資產保值險」、人工智慧「生命手環」等商品，得手逾400億人民幣（逾新台幣1700億元），並利用比特幣洗錢，受害者超過12萬8400人，橫跨中國多個省份。

當時錢志敏已因為其他傳銷詐欺案在逃，被迫掩藏身分，因此至少自2014年即避免使用大眾交通工具，並在各場合以面紗、口罩等物品遮掩面容。

自中國潛逃至英國後，錢志敏透過手下在杜拜等地置產，並購買名貴珠寶衣飾、豪車等，合作夥伴包括旅英俄羅斯人。

不過，她在英國置產不順利，2018年曾將部分比特幣變現，試圖購屋，卻引起警方注意，持搜索令前往她與另一名心腹、同樣來自中國的溫簡（Jian Wen，具英國籍）的共同住處。

在這棟月租金逾1萬7000英鎊（約新台幣70萬元）的倫敦豪宅，警方當天總計扣押約30萬英鎊現金、支票，以及手機、筆電等裝置。警方後續又扣押更多電子裝置、保險箱等證物。

警方未於2018年逮捕錢志敏，也未即刻發現所扣押筆電藏有比特幣錢包。錢志敏趁機逃亡。

隨著調查工作推進和後續逮捕錢志敏，警方迄今總計扣押超過6萬1000枚比特幣、數量可觀的其他虛擬貨幣，以及黃金、現金等。含比特幣在內的虛擬貨幣目前市值超過50億英鎊，其他遭扣押的英國境內資產則是總額超過2億英鎊。

倫敦都會區警察局指出，以金額計，這是英國警方歷來破獲最大規模洗錢案；此外，這也是英中合作打擊犯罪成果。

去年7月，倫敦都會區警察局成立工作小組，成員包含英國國家打擊犯罪局（NCA），以及中國公安部和地方公安局代表。倫敦都會區警察局警官去年9月造訪天津和北京，親自詢問並取得18名被害人及2名公安的證詞。這2名公安參與調查錢志敏在中國的犯罪活動。「錢志敏案」另創下中國公安擬親自在英國出庭作證先例。

至於錢志敏當初為何選擇逃亡英國，而不是其他國家，警方表示，除了受英國的「軟實力」吸引，另一個主要原因研判是英中之間未簽訂引渡條約。

錢志敏在歐洲旅行時，會事先研究並避開與中國簽有引渡條約的國家（例如義大利），並租用汽車，降低遭查驗身分的風險。

值得一提的是，英國警方扣押了錢志敏的筆記，內容顯示她未曾停止「懷抱夢想」，不僅計畫成立扶助弱勢女性的所謂公益基金、結交歐洲國家王室成員以提升社會地位，並盼望獲達賴喇嘛封為「再世女神」。

錢志敏另夢想成為利伯蘭（Liberland）女王，在利伯蘭建立歐洲最大佛寺。「利伯蘭」指的是位於克羅埃西亞和塞爾維亞之間、面積約7平方公里的一塊「無主地」。一名捷克男子於2015年宣告在該片土地成立利伯蘭自由共和國（「利伯蘭」意指「自由之地」），主張將區塊鏈技術用於共和國的政治和經濟運作。利伯蘭不被任何國家承認。

據錢志敏「規劃」，她不僅要在利伯蘭建立王國，更要積極尋求其他國家承認，其中一個她優先考慮爭取承認的國家就是台灣，為此已編列各年度「預算」，以在台灣經營關係。

倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）法官今天宣判，錢志敏因為持有和移轉犯罪所得，遭處11年8個月徒刑；Seng Hok Ling因為移轉犯罪所得，遭判4年11個月徒刑。

警方在法院外向媒體說明這起英國史上最大宗洗錢案的案情。（路透）

