鎖定稀土礦產! BBC：美國已超越中國成為非洲最大投資國

非洲大陸蘊藏著豐富的鋰、稀土、鈷和鎢。（路透檔案照）

近年來，美國和中國競逐電動汽車、人工智慧（AI）資料中心、武器系統所需的關鍵稀土礦產，而非洲大陸蘊藏豐富的鋰、稀土、鈷和鎢，也成為美中對抗的焦點之一。根據英國廣播公司（BBC）最新年度數據，美國實際上已悄悄超越中國，成為非洲最大的外國直接投資國。

長期以來，中國一直積極布局全球關鍵礦產和金屬市場，在海外礦業（尤其是在非洲）進行大量投資，並利用「一帶一路」倡議滲透非洲。過去20年中國對撒哈拉以南非洲國家的基礎設施項目投資1550億美元（新台幣4.8兆元），藉此擴大在該地區影響力，此舉亦促使美國等西方國家將「一帶一路」倡議，視為中國地緣政治擴張的工具。

中國在全球稀土供應鏈的加工環節也建立了主導地位，並以限制出口為威脅，令美國感到不安。這使得美國更加迫切地尋求增加其獲取關鍵礦產和金屬的管道，而非洲的礦產儲備被視為實現這個目標的關鍵。

事實上，根據最新的年度數據，美國已悄悄超越中國，成為非洲最大的外國直接投資國。約翰霍普金斯大學中非研究倡議組織（China Africa Research Initiative ）獲取的官方數據顯示，2023年美國在非洲的投資額為78億美元（新台幣2422億元），而中國的投資額為40億美元（新台幣1242億元），這是2012年以來，美國首次重新奪回領先地位。

美國對非洲大陸78億美元的投資，係由美國國際發展金融公司（DFC）主導。 DFC成立於2019年，正值川普總統第一個任期，該公司毫不掩飾地宣稱，其使命是對抗北京，其官網指出，成立目的是「遏制中國在戰略地區的影響力」。

2024年，盧安達礦業公司Trinity Metals從DFC獲得390萬美元（新台幣1.2億元）的贈款，用於開發該公司在盧安達擁有的3座礦山，這些礦山生產錫、鉭和鎢。

Trinity Metals董事長麥考米克（Shawn McCormick）表示：「美國政府一直非常支持我們所做的工作，即尋求將供應鏈直接轉移到美國。」Trinity目前將盧安達生產的鎢運往美國賓州的1家加工廠。

美國資源集團（American Resources）旗下子公司ReElement Africa，正在非洲興建1座關鍵礦物和金屬精煉廠，該精煉廠位於南非豪登省。

ReElement Africa執行長金凱德（Ben Kincaid）表示：「我們非常欣慰地看到，我們可以與非洲國家合作，在採礦項目中將精煉設施與資源開採相結合，從而真正實現價值最大化，提升勞動力技能，圍繞該地區發展經濟，並為進一步的工業發展奠定基礎。」

