    首頁 > 國際

    華盛頓機場接駁車「硬撞登機廊橋」 18傷送醫

    2025/11/11 23:07 即時新聞／綜合報導
    美國杜勒斯國際機場10日發生接駁車衝撞事故，至少18人受傷。（擷取自WUSA9 YT）

    美國杜勒斯國際機場10日發生接駁車衝撞事故，至少18人受傷。（擷取自WUSA9 YT）

    美國華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）昨（10）日發生接駁車衝撞事故，至少18人受傷，這輛車在運送乘客前往機場的「D航廈」途中，撞上了一旁的登機廊橋。

    英媒《太陽報》今（11）日報導，該接駁車為「移動候機室（mobile lounge）」，用於運送乘客來往登機口與機艙門。該事故發生於昨日下午4點多左右，接駁車斜撞上了登機廊橋，所幸受傷乘客的傷勢並無生命危險，均已送往醫院治療。

    據報導，當局尚不清楚事故發生時，接駁車上共有多少名乘客，但機場目前仍然開放並照常運作。杜勒斯國際機場共有19輛移動候機室，每輛車可載運多達102名乘客，由於自1959年起便投入使用，因此移動候機室一直被批評太過時。

    就有官員在參議院上批評移動候機室，「這種人員運送車是過去的產物。」且根據統計，2007年至2017年的10年期間，移動候機室共涉及16起事故，其中也有致命意外。

