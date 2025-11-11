「斬首」高市早苗貼文延燒! 自民黨要求政府驅逐薛劍

中國駐大阪總領事薛劍（見圖）。（圖擷自薛劍X帳號）

中國駐大阪總領事薛劍暗示對日本首相高市早苗「斬首」的貼文，今天繼續在日本政壇延燒，朝野政黨均表態抗議，自民黨今天做出決議，要求政府採取包括「驅逐出境」在內的嚴正措施。

自民黨外交部會和外交調查會今天做出譴責決議，決議中指出，薛劍的貼文不僅侮辱了首相高市早苗，也是「對日本國與日本國民的侮辱，並損害日中關係」。強烈要求日本政府向中國政府提出嚴正抗議，若中方不展現改善日中關係的誠意與努力，應考慮採取包括宣告「不受歡迎人物」（persona non grata）、要求「出境」等措施。

自民黨外交部會長高木啓表示，包括「不受歡迎人物的措施在內，中方應該嚴肅處理這件事。畢竟中國駐日外交官有這樣失格的言行，中國政府必須給出負責任的回應。

而包括公明黨、立憲民主黨、國民民主黨等在野黨，今天也對薛劍的言行表達抗議，公明黨代表齊藤鐵夫在國會接受記者採訪時表示，「那樣的發文缺乏品格，也可被視為恐嚇，作為外交官是絕對不應有的言論。」他同時透露，已向中國駐日大使館表達了強烈的憂慮與關切。

立憲民主黨幹事長安住淳在記者會上批評表示，這對日中關係毫無正面作用。參議員蓮舫也在X上，以日文和簡體中文貼文表示「對貴國總領事針對我國內閣總理大臣的極不當言論表示強烈抗議」，表達抗議的態度。

國民民主黨代表玉木雄一郎則表示「非常過分」，他並指出，不排除要求將該中國總領事驅逐出境的可能性。

