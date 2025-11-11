為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    新物種曝光！ 澳洲「lucifer蜜蜂」擁惡魔角造型

    2025/11/11 22:00 即時新聞／綜合報導
    澳洲科學家發現一種擁有「惡魔角」的新蜜蜂品種，雌蜂的臉部具有明顯角狀突起。（圖擷取自pensoft.net）

    澳洲科學家發現一種擁有「惡魔角」的新蜜蜂品種，雌蜂的臉部具有明顯角狀突起。（圖擷取自pensoft.net）

    澳洲生態研究有新發現！科學家在澳洲西部伯斯（Perth）附近的天鵝海岸平原（Swan Coastal Plain）地區發現一種擁有「惡魔角」的新蜜蜂品種，雌蜂的臉部具有明顯角狀突起，是該屬蜜蜂中罕見的形態特徵。研究團隊指出，這是當地此一蜜蜂群組時隔逾20年來首次新增物種，對了解澳洲原生授粉生態具有重要意義。

    綜合《BBC》《衛報》報導，這隻蜜蜂由澳洲生物學家普蘭德嘉斯特（Kit Prendergast）於2019年在西澳調查一種瀕危野花時意外發現，經分類比對與形態分析，確認為新物種，並命名為Megachile （Hackeriapis） lucifer。報導指出，這個蜜蜂群組體型多偏小，而該新物種在雌蜂臉部呈現兩個小型的角狀突起，成為鑑別上的明顯依據。

    普蘭德加斯特表示，這些蜜蜂與當地特有植物具有緊密授粉互動，而天鵝海岸平原同時是澳洲生物多樣性最集中的區域之一，但也長期面臨城市擴張與土地開發壓力。她指出，如果原生灌叢與野花棲地持續減少，可能讓新物種在尚未被深入研究前就面臨生存威脅。

    普蘭德嘉斯特透露，她替牠取名為「lucifer」，並非暗指惡魔，而是靈感來自影集《路西法》，笑稱「因為牠長角，看起來超有個性」。她指出，這是該群蜜蜂近20年來首次新增物種，「這提醒我們，地球上仍有許多未被記錄的生物，在被人類真正了解前可能就已滅絕。」

