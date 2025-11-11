為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    教宗將會30多位好萊塢明星名導 盼深化與電影界對話

    2025/11/11 21:29 中央社
    教宗良十四世15日將接見30多位好萊塢明星及導演。（路透）

    教廷今天表示，教宗良十四世為了2025禧年活動，15日將接見30多位好萊塢明星及導演，包括奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和導演葛斯范桑（Gus Van Sant）等人。

    路透社報導，這場活動由梵蒂岡的文化部門舉辦，首位來自美國的教宗良十四世（Pope Leo XIV）還將見到曾獲奧斯卡終身成就獎的導演史派克李（Spike Lee）、「瘋狂麥斯」（Mad Max）系列電影導演喬治米勒（George Miller）、男星克里斯潘（Chris Pine）、維果莫天森（Viggo Mortensen）、亞當史考特（Adam Scott）、戴夫法蘭柯（Dave Franco）及新生代女星愛莉森布里（Alison Brie）等人。

    梵蒂岡在聲明中表示，教宗「曾表達希望與電影界有更深入的對話，...以探索藝術創造力能夠為教會使命及促進人類價值帶來哪些可能性」。

    已故教宗方濟各（Pope Francis）去年6月也曾在梵蒂岡舉辦1場與喜劇演員會面的活動，出席者包括美國脫口秀節目主持人柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）、史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）和吉米法隆（Jimmy Fallon）。

    梵蒂岡今天還預先分享良十四世最喜愛的4部電影，分別是1946年的「風雲人物」（It's A Wonderful Life）、1965年的「真善美」（The Sound of Music）、1980年的「凡夫俗子」（Ordinary People）和1997年的「美麗人生」（Life Is Beautiful）。

