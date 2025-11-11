為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    核潛艦細節卡住關稅協議 韓議員主張雙軌並進

    2025/11/11 20:26 編譯孫宇青／綜合報導
    川普（左）與李在明（右）上月底談妥美韓關稅、安全等協議，但兩週過去仍未公布詳細文件，外傳雙方仍在就核潛艦問題磋商。（歐新社）

    美國總統川普與南韓總統李在明上月底會晤後，宣布已就關稅和安全問題達成共識，結束長達數月的談判，但迄今仍未公布任何書面協議，據知原因似乎在於雙方仍在就建造核潛艦一事進行磋商。為了解決美韓兩國在南韓核潛艦建造地點上的歧見，南韓在野黨國民力量黨國會議員庾龍源主張，南韓應自主建造核潛艦，同時由南韓韓華集團旗下費城造船廠為美國核潛艦生產零件。

    《路透》報導，南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）9日接受《韓國廣播公司》（KBS）採訪時表示，自從提出建造核潛艦問題以來，美國各政府部門似乎都需要一些時間來調整他們的觀點。一位南韓總統府高層官員則表示，華府已批准首爾在潛艦上使用核燃料，但由於美國相關部門仍在提供意見，措辭也仍在調整，因此情況說明書的最終定稿需要更長時間才會出爐。

    值得注意的是，李在明對南韓建造潛艦的立場，似乎也與川普最近在社群媒體上的言論相矛盾。川普表示，南韓建造潛艦已獲批准，但將在美國造船廠建造。分析師表示，人們對美國是否願意轉移敏感技術仍有疑問。

    與此同時，國民力量黨議員、國會國防委員會成員庾龍源10日在國會一場有關南韓核潛艦計畫的會議上指出，費城造船廠缺乏潛艦建造設施，且考量輻射屏蔽、環境影響評估及當地居民意見等因素，建造時間可能比在南韓國內建造要長5到10年，恐讓南韓潛艦的部署計畫，從2030年代中後期延至2040年。

    因此，為了解決韓美兩國在南韓核潛艦建造地點問題上的分歧，庾龍源建議採取「雙軌策略」，由南韓自主造艦，同時透過投資美國費城造船廠的潛艦建造能力，讓該廠負責生產美國核潛艦的零件。據報導，韓華海洋集團計畫投資逾50億美元（約1550億台幣），擴建費城造船廠。

