既視感？日本共產黨質詢指責國防預算提高 高市早苗回應掀台日熱議

美國早前要求日本將防衛預算佔GDP的規模提高到3.5%，讓石破茂政府一度不知如何是好，如今高市早苗上任首相，本月初有日媒披露高市政府研擬擴大防衛預算項目以強化國安，有消息傳她有意遵照美國要求。週二（11日）日本眾院預算委員會會議上，日本共產黨主席田村智子針對此一議題質問高市早苗，雙方答辯影片曝光，引發台日網友熱議。

日本自媒體「Tokyo.Tweet」11日在X平台分享影片，可以看到田村智子對高市政府傳出有意將防衛預算提高至GDP的3.5%相當氣憤：「我再問一次，11兆（約新台幣2.2兆）我就覺得很多了，現在居然說GDP的3.5%，也就是21兆（約新台幣4.2兆）日圓，這根本不可能吧！我希望你明確表態一下，這不可能吧？請回答。」

高市早苗回應：「不是啦，美國從來沒跟我提過這樣的數字，你突然說一個GDP 3.5%，我也不知道該怎麼回應你。重點是，日本要自主建立必要的防衛實力，擁有威嚇能力來保護國民與重要領土，這才是最重要的事情。你一直提到外交、外交，外交當然重要啊，日本的戰略三文件也把外交放在國力的第一位。我們需要外交，但也需要防衛實力啊。」

高市早苗也無奈表示，如果光靠外交就能解決問題、解決紛爭，那這個世界上根本不會發生戰爭，現實就是會有這種不講理的國家。而田村智子似乎不滿高市的回答，「不管怎麼聽，你都沒否定3.5%，我覺得這很嚴重喔！好，我問完了。」

日本網友們看完這段答詢後紛紛表示，「看這次預算委員會會議，真切地感受到在野黨的水平有多低。我以前一直認為自民黨毀了日本，但現在看來，在野黨也難辭其咎」、「共產黨總是說這個問題應該透過討論解決，國防開支應該削減，要是像他們說的這麼簡單，這世界就不會有這麼多戰亂了」、「高內內閣揭示了為何在野黨無能」、「高市首相真是沉著冷靜，值得信賴」、「一個支持率連1%都不到的政黨，還能期待他們說出什麼人話？」。

這段影片也被分享到台灣網路社團「割蘿蔔外電譯站」，台灣網友看完苦笑「這什麼既視感」、「跟台灣的藍白好像」、「廢話這麼多只會反對不會想解決，原來日本也有像藍白這種只會出一張嘴的」、「雖然質詢一樣沒內容，但態度上還是比台灣這邊好太多了」、「這是日語版的藍白質詢現場嗎？」、「舔共狗全世界都一模一樣」、「田村是吃到中國人口水嗎？」

