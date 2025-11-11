為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    加勒比海驚魂！觀光遊艇意外「進水」 55乘客落海待援

    2025/11/11 20:35 即時新聞／綜合報導
    加勒比海日前有遊艇滲水，數10名乘客落水。（擷取自TikTok）

    上星期日（9日）在西半球的加勒比海上，有1艘觀光遊艇意外沉沒，數10名乘客泡在海水裡等待救援。

    英媒《太陽報》今（11日）報導，這艘載著德國「Mein Schiff 1」郵輪乘客的遊艇，於上星期日下午，在多明尼加共和國（Dominican Republic）的外海沉沒，當局也隨即展開救援行動。

    據報導，這起意外大約有55名乘客，在海面上載浮載沉，當時多明尼加海軍圍繞著遊艇四周，將遊客們一一救起，船員們還拋出救生圈給受困的乘客，並協助將他們拉上船。而出事的船隻只露出淺藍色的船首，其餘部分則完全沉沒。

    當地媒體透漏，船隻是在滿載的情況下開始進水，隨後就迅速沉沒。當局表示，該船是因為內部結構損壞，才導致這起嚴重的滲水事故，而這艘遊艇的船員在意外發生後，立即就發出緊急求救信號，多明尼加的救援人員也迅速趕抵現場。所幸所有乘客當時都穿著救生衣，並無人員受傷，目前尚不清楚該次意外乘客的國籍。

