加勒比海驚魂！觀光遊艇意外「進水」 55乘客落海待援

La Armada Dominicana asistió con prontitud a un incidente marítimo ocurrido en la Bahía de Samaná, el cual involucró a una embarcación catamarán denominada "BOCA DE YUMA", de 40 pies de eslora. La embarcación, que contaba con dos tripulantes dominicanos, incluyendo al capitán, presentó averías en el interior del casco y comenzó a hacer agua. La embarcación había zarpado del Muelle de Embat y se encontraba realizando una excursión con pasajeros del crucero "MEIN SCHIFF 1" a bordo. Ante el llamado de emergencia, la Armada procedió a brindar soporte de comunicación, apoyo logístico y asistencia operacional para que embarcaciones de la compañía, propietarios del catamarán averiado, realizaran el transbordo de personas y los condujeran a puerto.