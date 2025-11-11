為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    健康亮紅燈？普廷右手「詭異腫脹」 不自然握拳影像瘋傳

    2025/11/11 18:56 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷近日出席公開活動時，被鏡頭捕捉到右手手背異常腫脹、血管突起畫面。（取自x）

    俄羅斯總統普廷近日出席公開活動時，被鏡頭捕捉到右手手背異常腫脹、靜脈突起的畫面。除此之外，普廷在活動過程中表情有異，加上他站立時不自然握拳，看起來不太舒服的畫面，再度引發外界對他健康猜測的懷疑。

    《紐約郵報》報導 ，73歲的普廷近日出席一場在籃球場舉行的公開活動，在過程中，他被發現疑似身體不適，雙手緊握拳頭，其中右手異常腫脹，甚至可以看到靜脈異常突起。這也引發外界新的一輪猜測。

    「普廷的手有問題」，烏克蘭內政部前顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）對媒體表示，他指出，普廷的血液一直流到肘部，且靜脈一直在膨脹。

    報導指出，這不是第一次有人關注普廷右手不自然狀況，普廷有一次在軍事訪問時，被拍到手上出現黑斑，更有其他照片顯示他手上有多處靜脈注射的痕跡；此外，普廷有一次發言時，被發現手不停地抽搐，讓他被懷疑罹患帕金森氏症。

    普廷在今年出席中國93閱兵典禮，與中國領導人習近平談到器官移植一事被外媒曝光後，普廷與習近平的健康狀況一直受到外界關注。

