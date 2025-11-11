健康亮紅燈？普廷右手「詭異腫脹」 不自然握拳影像瘋傳

俄羅斯總統普廷近日出席公開活動時，被鏡頭捕捉到右手手背異常腫脹、血管突起畫面。（取自x）

俄羅斯總統普廷近日出席公開活動時，被鏡頭捕捉到右手手背異常腫脹、靜脈突起的畫面。除此之外，普廷在活動過程中表情有異，加上他站立時不自然握拳，看起來不太舒服的畫面，再度引發外界對他健康猜測的懷疑。

《紐約郵報》報導 ，73歲的普廷近日出席一場在籃球場舉行的公開活動，在過程中，他被發現疑似身體不適，雙手緊握拳頭，其中右手異常腫脹，甚至可以看到靜脈異常突起。這也引發外界新的一輪猜測。

請繼續往下閱讀...

「普廷的手有問題」，烏克蘭內政部前顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）對媒體表示，他指出，普廷的血液一直流到肘部，且靜脈一直在膨脹。

報導指出，這不是第一次有人關注普廷右手不自然狀況，普廷有一次在軍事訪問時，被拍到手上出現黑斑，更有其他照片顯示他手上有多處靜脈注射的痕跡；此外，普廷有一次發言時，被發現手不停地抽搐，讓他被懷疑罹患帕金森氏症。

普廷在今年出席中國93閱兵典禮，與中國領導人習近平談到器官移植一事被外媒曝光後，普廷與習近平的健康狀況一直受到外界關注。

A new video surfaced of putin and there’s something really wrong with his hands. Russians online are starting to worry their ruler isn’t okay.



Nevertheless, we hope he never gets well. pic.twitter.com/NUmqwFMBnW — Saint Javelin （@saintjavelin） November 10, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法