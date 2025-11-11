一年仍未解！2澳洲少女赴萬榮誤飲甲醇喪命 家屬痛批寮國不作為

澳洲兩名19歲少女去年在寮國萬榮旅遊時誤飲含甲醇毒液喪命，引發社會震驚與關注，示意圖。（法新社）

澳洲兩名19歲少女去年在寮國萬榮旅遊時誤飲含甲醇毒液喪命，引發社會震驚與關注。事隔一年，家屬批評寮國政府不作為，呼籲澳洲民眾不要將該國列入旅遊清單，並持續尋求正義。

綜合外媒報導，澳洲兩名19歲少女鮑爾斯（Holly Morton-Bowles）與瓊斯（Bianca Jones）去年在寮國萬榮旅遊時，誤飲含甲醇的液體喪命，引發社會關注。甲醇為無色無味的劇毒物質，只需約25毫升即可致命。她們在民宿與另外四名遊客同時中毒死亡。事發後，家長公開呼籲澳洲民眾不要將寮國列入旅遊清單，強調當地生命安全沒有保障。

請繼續往下閱讀...

家屬指出，自少女喪生以來，寮國政府從未與他們會面，也未提供任何調查進展。瓊斯的家長表示「至今沒有任何個人或組織被追究責任」，鮑爾斯的家長則痛批寮國政府「腐敗、不作為」。維多利亞州州長艾倫（Jacinta Allan）也認同家屬的挫折感，表示調查幾乎沒有進展。家屬多次試圖與當局溝通，但均遭拒絕，甚至連私下會面也無法實現。

事件發生後，澳洲及國際社會紛紛表達哀悼與同情。去年11月，墨爾本舉行追悼會，數百人前往悼念兩名少女。家屬也成立募款頁面，用於支付相關支出，並投入甲醇中毒預防與教育活動。儘管寮國官方曾表達「深切哀悼」並承諾追查肇事者，但迄今仍未有實質行動，家屬仍在苦苦尋求正義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法