    國際

    核潛艦建造地點爆分歧！美韓關稅協議卡關

    2025/11/11 17:48 編譯陳成良／綜合報導
    南韓總統李在明（右）10月29日在慶州設宴款待美國總統川普。（美聯社）

    南韓總統李在明（右）10月29日在慶州設宴款待美國總統川普。（美聯社）

    據《路透》11日報導，美國總統川普與南韓總統李在明兩週前在亞太經合會（APEC）峰會上，宣布已就關稅與安全議題達成協議，但至今雙方仍未公布任何書面文件。南韓官員透露，延宕的癥結點，似乎是卡在南韓要求建造核動力潛艦的相關細節上。

    報導指出，華府雖已批准首爾為潛艦使用核燃料，但協議綱要的最終措辭仍在持續調整中。對此，白宮並未立即回應置評請求。

    據報導，李在明在上月的「川李會」上，公開提出了希望在南韓建造核動力潛艦的請求。然而，此立場似乎與川普近期在社群媒體上的發言相左。川普當時稱，潛艦雖獲批准，但將會在「美國的造船廠」建造。分析人士也質疑，美國是否願意轉讓相關的敏感技術。

    南韓國防部長安圭伯9日接受媒體採訪時表示：「自從建造核動力潛艦的議題被提出後，美國各個部門似乎需要一些時間來調整他們的意見。」

    由於整份包含潛艦議題的包裹式協議卡關，其連帶造成的經濟衝擊已開始浮現。11日，韓元兌美元匯率一度下跌0.7%，創下七個月新低。南韓產業通商部長官金正寬在國會聽證會上更透露，由於這份協議中的關稅部分遲遲未能生效，現代汽車在美國市場的出口受到重創，估計每月損失高達3000億韓元（約新台幣63.5億元）。

    投資、關稅協議皆已備妥 但尚未簽署

    報導指出，除了潛艦議題外，協議的其他部分皆已準備就緒。一名產業通商部官員表示，關於降低關稅的協議草案已可視為定稿。此外，一份關於南韓對美投資3500億美元的諒解備忘錄（MOU）也已備妥，但同樣因整體協議卡關而尚未簽署。

