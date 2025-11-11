原要趕走中國留學生為何態度180°轉變？ 川普坦認「慘重後果」

美國總統川普。（歐新社）

中國間諜問題近年成為民主陣營關注焦點，美國川普政府今年年中加強清除大學教育體系的「中國成分」，宣布將大力撤銷中國留學生簽證，與北京關係進一步惡化。但8月份川普立場丕變，宣稱樂見中國的學生到美國，引發外界熱議。近日川普接受專訪時被問到這題，坦言如果沒有以中國佔大宗的國際生，全美恐怕有至少一半的大學會倒閉。

川普近日接受美國《福斯新聞》節目「Ingraham Angle」專訪，主持人英格拉漢姆（Laura Ingraham）提到，現在有很多支持「讓美國再次偉大」（MAGA）這個理念的人，對美國境內有這麼多外國留學生相當不滿，「目前光是來自中國的學生就有約35萬人，你之前在疫情流行期間曾打算讓這些中國學生離開，但後來取消了；你也曾經說過未來最多可能會有60萬名中生到美國念書……」。

她詢問，「你為什麼會覺得開放更多中國學生符合MAGA的理念？現在有很多美國學生想上大學卻苦無名額，諷刺的是很多大學靠收中國學生的高額學費賺得盆滿缽滿」。川普表示，「我沒有特別針對中國啦，但中國學生來美國確實很多，這也不是最近才發生的。其實一直以來都有不少外國學生來美國念書，不只是中國。我們有非常龐大的高等教育體系，如果一下子把留學生人數砍掉一半，也許有些人會覺得這樣比較爽，但這樣做的話，全美至少一半的大學會倒閉。例如歷史悠久的傳統黑人大學（HBCUs，1964年前專為非裔族群設立的高等教育機構）可能會因此通通倒閉，整個高等教育體系也會垮掉。」

英格拉漢姆進一步質問，「所以你的意思是，美國的高等教育現在必須靠中國學生才能繼續運作嗎？」川普回答，「不只是中國學生，我認為有國際學生本來就是件好事。說真的，我希望美國可以跟世界各國都保持良好的關係」。

英格拉漢姆接著將問題聚焦在中國間諜疑慮上，「但我們現在談的不是法國學生，而是中國學生。中國學生可能會參與間諜行動，還會偷取我們的智慧財產……」，川普反問「你覺得法國人就比較好嗎？」，英格拉漢姆直言「對」。川普聽完說道，「真的嗎？我倒不是很確定。老實說，我們跟法國也有不少問題，像是法國對美國的科技產品課徵不公平的稅率，有些甚至高達25％。我的原則就是，假設每個國家都會占我們便宜，這樣美國才不會吃虧。」

川普繼續說，「從經濟的角度來看，我們每年光從外國學生身上就賺進好幾兆美元，他們付的學費幾乎都是本國學生的兩倍以上，我當然希望美國的教育體系能繼續繁榮下去。不過我也知道，你跟我在這個問題上意見不同，我們可能永遠也無法取得共識，但沒關係啦。我並不是說特別『希望』外國學生來美國，而是把這件事情當成一種商業模式來看待。美國人口好幾百萬，我也希望美國能和其他國家維持良好關係。你不能隨便就把一半的外國學生趕走，這樣只會毀掉美國整個高等教育體系，我絕對不會允許這種事發生。」

最後川普還表示，「讓美國再次偉大」這個口號是他創的，「沒有人比我更懂MAGA支持者心裡真正想的是什麼，他們最想看到的，就是美國能變得更好更強」。

