四川「野人裸童」趴地進食震驚社會 父親吐真相喊冤：都是誤會

中國四川雅安石棉服務區流出一段令人錯愕的畫面：一名全裸男童趴在階梯進食，模樣近似野人，引發大批網友議論，有人擔心孩子遭虐待或被遺棄，隨即報警要求查明真相。

綜合中媒報導，影片拍攝於10月15日，男童平平（化名）和弟弟安安與父母自駕旅行途經四川雅西高速石棉服務區時被拍下。警方確認，孩童並未遭虐待或遺棄，而是有監護人陪同的一家人出遊畫面。這戶人家來自雲南大理南澗彝族自治縣無量山鎮，長年駕房車旅遊，家庭經濟狀況良好。

無量山鎮政府表示，被拍到的平平約3歲，雖然舉止與同齡孩童不同，但屬家庭教育方式差異，並非網傳「野人」或虐童事件。家人長期居於山區，平平習慣不穿衣物、自由活動，「只是成長環境不同造成的結果」。

事件延燒後，11月8日，平平一家首度接受媒體訪問。平平當天身穿T恤與牛仔褲，專注畫畫、踢球，還會主動提醒他人天雨路滑「小心樓梯」。陪護多日的民政局人員形容他聰明、反應靈敏、樂於分享，經過一段時間已逐漸適應穿衣生活，也開始與幼兒園孩童互動。

調查顯示，平平父親李某某（34歲）與母親萬某（43歲）皆為大學畢業，自由職業者，兩人相識於大理客棧，未婚但感情穩定。孩子雖未登記出生證明，現已依DNA鑑定補辦相關手續。

對外界質疑「為何孩子爬行、不穿衣物」，李某某解釋，平平曾患濕疹，氣溫高時不愛穿衣，天冷則會主動添衣。至於模仿狗爬行，是因平平平時玩伴多為寵物狗，「孩子只是模仿狗的動作，我們選擇尊重他」。

李某某表示，夫妻教育理念是「尊重孩子天性，不用強制規範」。與他們長期接觸的村民與工作人員皆證實，夫妻倆業少子極為疼愛，「反而是太寵，從未見過打罵」。最終，官方與媒體共同確認，這起「裸童事件」並非虐待或拐賣，而是一場誤會。

