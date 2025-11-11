抗議蕭美琴訪歐盟！北京雙線施壓:同步警告德國勿挺蔡英文

副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說。（中央社）

據《彭博》11日報導，針對台灣副總統蕭美琴在歐洲議會的演說，中國的抗議行動已正式升級。中國外交部發言人林劍週一（10日）在北京的例行記者會上證實，已就此事向歐洲議會提出「嚴正交涉」。

林劍在記者會上將蕭美琴形容為「台獨政治人物」，並稱其在歐洲議會大樓內的活動，是「推進分裂活動的可鄙企圖」，此舉「永遠無法改變中國統一的必然性」。此番表態，意味著抗議層級已從駐外單位，提升至北京的外交部本部。

雙線作戰：同時警告德國

報導指出，此次抗議與前次最大的不同，在於北京已將戰線擴大。林劍在同場記者會上，也針對台灣前總統蔡英文抵達柏林、出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）一事，向德國提出警告，要求德方「反對台獨舉動，避免向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊息」。

這場外交風波源於蕭美琴上週五（7日）在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會上發表演說。她在演說中稱台灣及其2300萬人民，是中國「脅迫的受害者」。

對此，一名歐盟發言人回應表示，歐盟仍致力於其「一個中國政策」，但同時也強調：「我們有興趣與台灣維持緊密關係，台灣是志同道合的民主夥伴，也是重要的經濟與高科技夥伴。」

《彭博》分析指出，此次外交口角發生之際，正值歐盟與中國在貿易、俄烏戰爭等議題上關係緊張。歐盟對中國的貿易限制措施感到擔憂，並對中國在俄烏戰爭爆發後，向俄羅斯提供經濟與外交支持的立場感到失望。

