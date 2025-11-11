深化政經關係 西班牙國王菲利佩六世首次訪問中國

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Letizia）展開4日訪中行程。（路透）

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Letizia）11日抵達中國展開4日國是訪問。此為菲利佩六世2014年登基後首度，也是時隔18年後再有西班牙王室成員訪中。「路透」指出，在馬德里政府與另一強權美國關係走調的時刻，此次行程有望深化與北京的貿易、政治連結。

隨行成員包括外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）、經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）以及西國商業界代表。首日在成都的行程結束後，12日前往北京與中國國家主席習近平、國務院總理李強等領導層會面。

路透分析，在歐盟其他國家出於貿易平衡、中俄緊密關係和關鍵礦產供應等敏感議題謹慎應對中國之際，馬德里去年12月舉辦首場海外「從都國際論壇」（ISIF），反映出北京對中西友好關係的信心逐漸增加。據西班牙貿易及投資促進局（ICEX）統計，西國對中國去年進口額為450億歐元，出口75億元，貿易逆差達375億元。

