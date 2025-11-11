為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    深化政經關係 西班牙國王菲利佩六世首次訪問中國

    2025/11/11 16:43 編譯林家宇／綜合報導
    西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Letizia）展開4日訪中行程。（路透）

    西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Letizia）展開4日訪中行程。（路透）

    西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Letizia）11日抵達中國展開4日國是訪問。此為菲利佩六世2014年登基後首度，也是時隔18年後再有西班牙王室成員訪中。「路透」指出，在馬德里政府與另一強權美國關係走調的時刻，此次行程有望深化與北京的貿易、政治連結。

    隨行成員包括外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）、經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）以及西國商業界代表。首日在成都的行程結束後，12日前往北京與中國國家主席習近平、國務院總理李強等領導層會面。

    路透分析，在歐盟其他國家出於貿易平衡、中俄緊密關係和關鍵礦產供應等敏感議題謹慎應對中國之際，馬德里去年12月舉辦首場海外「從都國際論壇」（ISIF），反映出北京對中西友好關係的信心逐漸增加。據西班牙貿易及投資促進局（ICEX）統計，西國對中國去年進口額為450億歐元，出口75億元，貿易逆差達375億元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播