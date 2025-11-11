中國跨境施壓! 紐約「獨立電影節」突停辦

紐約「IndieChina獨立電影節」宣傳海報。（取自facebook.com/indiechinafilmfestival）

美國紐約近期一場關於中國獨立電影的首屆「IndieChina獨立電影節」突然宣布停辦，負責人朱日坤坦言該決定源於「不明勢力」持續騷擾原定與會的人士，連他都接到父親從中國打來的電話，告誡他「不要做任何會傷害中國的事情」。此事再次說明，中國政府不惜跨國施展影響力，阻止任何可能有損其形象的活動。

《紐約時報》11日報導，朱日坤6日在社群平台「臉書」發布關於IndieChina獨立電影節停止公開活動的緊急聲明，並解釋如果他不停止本屆影展，任何參與電影節的人士，無論是導演、論壇參與者、外圍人士、志工，甚至觀眾，都有可能受到威脅或騷擾。

朱日坤透露，他在10月30日凌晨5時接到父親從中國打來的電話，聲音聽起來很奇怪，詢問他「是不是在策劃什麼壞事」，甚至告誡他「不要在外面做任何會傷害中國的事情」。平時在北京協助他處理雜事的一位女士，也說已被相關部門帶走，威脅不要幫他做任何事情，還揚言等朱日坤回中國一定要法辦他。

接下來幾天裡，朱日坤收到更多含糊不清的訊息。這些資訊來自他準備在影展上放映影片的導演、原定主持討論的人員及一名志工。所有人都告訴他，他們想退出，但大多數人拒絕解釋原因，或以個人理由搪塞。也有少數人透露，他們或他們的親屬都被中國警方警告要退出。

朱日坤還提到，一處放映場地收到匿名號稱「一群生活在紐約的中國學生」來信，聲稱場地將要放映的影片「可能無法準確反映當代中國社會的真實情況」，要求對方取消電影節活動。在美國協助他的志工，也因為家人受到威脅而辭去所有的職務。他說，至今沒有任何部門或個人告知他，具體是因為什麼原因，或他犯了何種罪行，而導致這系列事件的發生。

朱日坤最後在影展揭幕的前兩天決定取消，並在影展網站上寫道，「我做出這個決定並非出於恐懼或屈服，但我希望取消後，能讓某些『不明勢力』停止騷擾所有導演、嘉賓、工作人員、志工及我的親朋好友」。他也承認，該影展規模小、低調，在中國的影響力也有限，卻引發北京官方的明顯恐嚇。2014年從中國移居紐約的朱日坤還說，即使是外國公民或非華裔人士也未能倖免，有些人甚至受到來自雇主的壓力。

據了解，原本要在影展上映的影片，觸及對中國政府而言非常敏感的議題，例如武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情和獨生子女政策，但也不乏可以在中國電影院上映的影片。朱日坤坦言，「我從沒想過要像搞地下活動那樣偷偷摸摸地搞這件事。如果是在中國，我可能真的會這麼做。但沒想到，即使在紐約，這件事也會變得如此艱難，這完全超出我的預期」。

紐時指出，此事凸顯中國政府為了壓制批評的聲音，即使遠隔千里，也願意採取極端的手段。

人權組織「人權觀察」（HRW）也指出，中國政府過去10多年嚴打國內獨立電影，中國獨立影像展、雲之南紀錄影像展、北京獨立影像展等3大中國獨立電影節先後被迫取消，而中國這種打壓行為如今亦伸延到海外，跨境鎮壓情況愈發嚴重，呼籲各國政府應正視情況，對抗中國的審查。

「人權觀察」中國問題研究員尤魯永（Yalkun Uluyol） 進一步指出，中國政府伸手到紐約，關掉一場電影節。這是中國政府最新一次的跨國鎮壓，顯示當局正試圖控制世界如何認識與討論中國。

