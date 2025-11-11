范斯、魯比歐出手！促土耳其等北約盟國停止購買俄國能源

范斯（左）和魯比歐（右）10日敦促土耳其外長費丹，停止購買俄國能源。（彭博）

《彭博》11日報導，美國國務院在聲明中表示，美國副總統范斯和國務卿魯比歐10日與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）會晤時，再次敦促安卡拉當局等北大西洋公約組織（NATO）成員國停止購買俄國能源，以協助結束烏克蘭戰爭。

據報導，北約成員國本身已在減少採購俄國能源，范斯和魯比歐此舉是進一步施壓。土耳其是繼中國和印度之後俄國石油的第三大買家。《彭博》先前指出，在美國制裁莫斯科的兩大石油生產商之後，土耳其煉油廠最近開始減少俄國原油的採購量，但並不打算完全停止購買。

俄國也是土耳其最大的天然氣供應國，雙方目前正在就長期合約進行談判，因為現有的天然氣供應協議將於年底到期。

《彭博》經濟研究分析師巴齊基（Selva Bahar Baziki）和科克恰羅夫（Alex Kokcharov）11日在一份報告中指出，美國施壓「可能給土耳其帶來潛在麻煩」。 但由於經濟多元化，安卡拉似乎有能力應對衝擊，並將進口額的任何增長控制在可控範圍內。

