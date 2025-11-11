為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    葉門叛軍停止攻擊以色列和紅海航運 為加薩停火協議續命

    2025/11/11 16:04 編譯謝宜哲／綜合報導
    葉門青年運動最近表示，他們已停止對以色列和紅海航運的襲擊。圖為青年運動。（歐新社）

    葉門青年運動最近表示，他們已停止對以色列和紅海航運的襲擊。圖為青年運動。（歐新社）

    葉門叛軍「青年運動」（Houthi）最近表示，他們已停止對以色列和紅海航運的襲擊，使加薩的停火協議得以維持。

    根據《美聯社》報導，青年運動近日在網路上公布1封日期不詳的致哈瑪斯卡桑旅（Qassam）的信函。青年運動總參謀長馬達尼（Yusuf Hassan al-Madani）少將在信中指出，該組織正在密切關注加薩局勢發展，若敵人恢復對加薩的侵略，組織將重返「猶太復國主義實體內部深處」展開軍事行動，並恢復對以色列在紅海和阿拉伯海航行的禁令。

    目前青年運動尚未正式承認，其對以色列、紅海及阿拉伯海的軍事行動已停止。

    在以哈戰爭期間，青年運動襲擊船隻和以色列，他們聲稱襲擊的目的是迫使以色列停止戰鬥。自10月10日加薩停火協議實施後，該組織尚未聲稱對任何襲擊負責。

    青年運動針對船隻的攻擊已造成至少9名船員喪生，4艘船被擊沉。該攻擊擾亂紅海的航運，戰前每年約有價值1兆美元（約台幣31兆元）的貨物經由紅海運輸。

    美國今年早些時候對青年運動發動猛烈空襲，但美國總統川普在訪問中東前停止了空襲。拜登政府也曾對青年運動發動空襲，包括動用美國的B-2轟炸機打擊該組織使用的地下掩體。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播