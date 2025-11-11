葉門叛軍停止攻擊以色列和紅海航運 為加薩停火協議續命

葉門青年運動最近表示，他們已停止對以色列和紅海航運的襲擊。圖為青年運動。（歐新社）

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）最近表示，他們已停止對以色列和紅海航運的襲擊，使加薩的停火協議得以維持。

根據《美聯社》報導，青年運動近日在網路上公布1封日期不詳的致哈瑪斯卡桑旅（Qassam）的信函。青年運動總參謀長馬達尼（Yusuf Hassan al-Madani）少將在信中指出，該組織正在密切關注加薩局勢發展，若敵人恢復對加薩的侵略，組織將重返「猶太復國主義實體內部深處」展開軍事行動，並恢復對以色列在紅海和阿拉伯海航行的禁令。

目前青年運動尚未正式承認，其對以色列、紅海及阿拉伯海的軍事行動已停止。

在以哈戰爭期間，青年運動襲擊船隻和以色列，他們聲稱襲擊的目的是迫使以色列停止戰鬥。自10月10日加薩停火協議實施後，該組織尚未聲稱對任何襲擊負責。

青年運動針對船隻的攻擊已造成至少9名船員喪生，4艘船被擊沉。該攻擊擾亂紅海的航運，戰前每年約有價值1兆美元（約台幣31兆元）的貨物經由紅海運輸。

美國今年早些時候對青年運動發動猛烈空襲，但美國總統川普在訪問中東前停止了空襲。拜登政府也曾對青年運動發動空襲，包括動用美國的B-2轟炸機打擊該組織使用的地下掩體。

