美國天價1.5億豪宅免費送給你？ 條件竟是「搬走它」

美國南塔克特島一棟市值500萬美元的豪宅，只要將房屋搬走，就能免費送給你。（圖截自IG／@nantucketcurrent）

美國南塔克特島一棟市值500萬美元（約新台幣1.5億元）的豪宅，屋主竟願意免費送出，但想入住的人必須在180天內將房屋從地基搬走。這種「搬屋」習俗在當地已有400多年歷史，既是保存歷史建築的手段，也成為當地居民每年9月至翌年6月的特殊活動。

《紐約郵報》報導，麻薩諸塞州南塔克特島近日出現一棟市值500萬美元（約新台幣1.5億元）的豪宅，屋主宣稱願意免費提供給有意者。不過，想要入住的人必須在180天內將房屋從地基上搬走並移到其他地點。南塔克特島每年9月中旬到隔年6月中旬的「搬屋季」期間，當地居民經常將房屋搬到島上其他地段，有時甚至造成交通堵塞。

請繼續往下閱讀...

「搬屋」文化在南塔克特島已有400年歷史，最初是因島上氣候惡劣、土地侵蝕與建材短缺所迫。近年則成為保存歷史建築的重要方式。若屋主打算拆除房屋，法律規定必須公告30天，讓有意者有機會以零成本接手。1997年，島上通過「拆除延遲條例」，將搬屋納入正式規範，至今已有75棟房屋完成搬遷。

雖然房屋免費，但搬運成本並不低，每次搬屋費用約20萬至50萬美元（約新台幣620萬至1550萬元），視房屋大小、搬運距離及新地基建置而定。專家指出，對年輕本地居民而言，搬屋仍可能比新建房屋更划算，尤其可避開島上嚴格的建築審查規定；搬屋還能省下拆除費與填埋費。當地報紙也會公告可搬遷房屋及搬屋路線，提醒居民注意街道上緩慢移動的房屋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法