澳洲、土耳其爭辦下屆氣候峰會 德國力圖避免意外成主辦國

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議10日起於巴西亞馬遜雨林周邊城市貝倫舉行。（彭博）

在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）10日起於巴西舉行之際，下一屆峰會的主辦地點意外成為新聞焦點。澳洲和土耳其目前都在爭取擔任主辦國，若雙方都不肯讓步，大會最終可能改在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）秘書處所在的德國舉行。然而，德國並不情願，認為準備時間不足。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版11日報導，在COP30峰會展開討論之際，德國也正努力解決澳洲和土耳其之間的外交爭端，如果未能達成解決方案、由澳洲或土耳其主辦，德國就有義務成為明年聯合國氣候大會的預設主辦國。

聯合國氣候變化綱要公約秘書處設在前西德首都波昂，該地曾於1999年和2017年舉辦氣候峰會。

德國環境部國務秘書弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）10日坦言，一旦土、澳不辦，「我們將不得不這樣做，但我們不想這樣做」。他解釋，在會談開始前12個月內才開始籌備，將為德國官僚體系帶來巨大壓力，「這些事情並不容易，德國需要更多時間來召開會議。因此，我們發出的所有訊號都是，看在上帝的份上，促使澳洲和土耳其達成共識，這樣就不會啟動技術性解決方案」。

據了解，氣候峰會的舉辦地點由5個小組的成員國輪流主辦，而土耳其、德國、英國和澳洲同屬一個小組，必須透過協商達成共識。澳洲準備與太平洋島國聯合申辦，並得到德國、法國和英國的公開支持。

然而，土耳其外交官堅稱，英國曾承諾支持土耳其申辦2026年氣候峰會，以交換土耳其放棄申辦2021年氣候峰會，現在卻違背承諾，轉而支持澳洲。英國外交官則堅稱，英國只是同意「考慮」澳洲的申辦。

德國官員已詢問英國，是否可向土耳其提出一項提議，說服安卡拉允許澳洲在阿得雷德（Adelaide）主辦明年的氣候峰會。由於眼前的僵局，無論哪個國家最終主辦明年氣候峰會，準備時間都將非常有限。

