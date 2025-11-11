為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    結束龍山時代 南韓總統辦公室擬12月遷回青瓦台

    2025/11/11 14:59 編譯孫宇青／綜合報導
    青瓦台在2022年5月後對外開放參觀，一度成為熱門旅遊景點。（法新社）

    青瓦台在2022年5月後對外開放參觀，一度成為熱門旅遊景點。（法新社）

    南韓《中央日報》11日獨家披露，南韓總統辦公室預計12月8日至14日從首爾龍山遷回青瓦台，正式宣告2022年5月尹錫悅開始的龍山時代在3年7個月後落幕，重啟「青瓦台時代」。

    據報導，尹錫悅在任內將總統辦公室從青瓦台遷至首爾龍山，並開放青瓦台給民眾參觀。隨著李在明上任，他有意將總統辦公室搬回青瓦台，8月起就暫停開放民眾參觀。目前，青瓦台的搬遷準備工作近乎完成，預計下月8日至14日間將總統辦公室與幕僚辦公室等主要設施搬回青瓦台。

    總統與幕僚即將入駐的青瓦台與民館等，大部分相關設施翻修工程已完工。總統府高層人士表示，與民館雖設施老舊，但為節省預算，並未進行大規模改造。南韓政府於6月在國務會議上批准259億韓圜（約5.48億台幣）的青瓦台搬遷預算，較當年的龍山搬遷預算的378億韓圜（約8億台幣）減少約119億韓圜（約2.52億台幣）。

    不過，考量到安全、風水等問題，青瓦台內的官邸不適合居住。總統秘書室長姜勳植曾表示，涉及安全問題，總統官邸在今年底前完成遷移可能性不高。據了解，總統辦公室仍在評估多個官邸候選地點，預計將於明年上半年搬遷。

