    中國網信辦下令 蘋果下架兩款同志交友APP

    2025/11/11 14:16 編譯孫宇青／綜合報導
    中國又有同志交友應用程式遭強迫下架，凸顯中國LGBTQ+族群權益進一步受限。（路透）

    中國又有同志交友應用程式遭強迫下架，凸顯中國LGBTQ+族群權益進一步受限。（路透）

    美國蘋果公司（Apple Inc.）11日向《法新社》證實，已應中國審查機構「國家互聯網信息辦公室」命令，將兩款主要的LGBTQ+交友應用程式「Blued」與「Finka」，從中國地區的應用程式商店（App Store）下架。

    據報導，同性婚姻在中國不合法，歧視現象依然普遍存在。倡議人士表示，近年來，尤其是在中國國家主席習近平領導下，壓制LGBTQ+族群表達自我的行動不斷加強。

    上週末，中國社群媒體用戶發現，兩款應用程式Blued和Finka的完整版已從蘋果和安卓（Android）應用程式商店下架。蘋果方面重申其一貫立場，表示公司「必須遵守營運所在國家的法律」。

    中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）是中國政府的國家網路監管機構和最高審查機構。近幾個月來，網信辦對一些社群媒體平台的內容管理進行處罰。

    這並非蘋果首次在中國境內下架LGBTQ+相關應用程式。在此之前，全球知名的Grindr早在2022年就已經從中國地區App Store下架。此次遭下架的Blued （其國際版名稱為HeeSay）與Finka，先前均僅在中國市場提供服務，是當地LGBTQ+社群所剩無幾的平台之一。

    此次下架事件，再次凸顯中國近年來持續緊縮對LGBTQ+個人權利與相關團體的監管力道。據了解，包含「北京LGBT中心」在內的大型組織，已於2023年被迫關閉。

