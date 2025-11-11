北約轟炸遺址將蓋川普飯店 塞爾維亞國會批准引爆爭議

曾於1999年遭北約轟炸的前南斯拉夫國防部大樓遺址。塞爾維亞國會已批准在此地興建川普家族品牌的豪華飯店。（路透檔案照）

據英國《每日電訊報》報導，塞爾維亞國會已批准一項極具爭議的開發案，同意在首都貝爾格勒中心、曾於1999年遭北約（NATO）轟炸的前南斯拉夫國防部大樓遺址上，興建一座耗資5億美元（約新台幣155億元）的川普家族品牌豪華飯店。此計畫由美國總統川普的女婿庫希納（Jared Kushner）主導，已引發國內強烈反彈。

報導指出，庫希納的邁阿密投資公司「Affinity Partners」力推此項開發案，並已獲得多次接待庫希納的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）的個人支持。塞爾維亞國會更於上週五（7日）以130票對40票，通過一項特別法案，將此重建案列為「緊急項目」，並解除了該遺址的文化遺產保護。

此舉引發塞爾維亞社會強烈反彈。知名反對派政治人物特皮克（Marinika Tepic）痛批：「你們為取悅川普而犧牲國家歷史，並計畫在炸彈曾經落下的地方倒香檳。」公民團體也誓言將發起和平示威，捍衛這座被視為戰爭紀念碑的建築。

這座被稱為「總參謀部大樓」（Generalstab）的廢墟，對許多塞爾維亞人而言，是1999年北約為迫使米洛塞維奇（Slobodan Milošević）政權停止在科索沃的攻擊，而發動78天空襲的鮮明印記。一名匿名建築師向《每日電訊報》表示，將這片土地交給「發動轟炸那一方」的川普家族，被多數人視為「不可接受的象徵性背叛行為」。

然而，對國會多數派而言，這座被炸毀的建築是黃金地段上亟待改造的「礙眼之物」。執政黨國會議員喬瓦諾夫（Milenko Jovanov）更直言，他樂見此舉能有助於「改善與川普政府及美國的關係」。開發商的網站「貝爾格萊德川普大樓」，已開始宣傳預售「無與倫比的奢華」。

前北約指揮官也反對

報導指出，一個極具諷刺性的情況是，就連當年監督該轟炸行動的前北約指揮官克拉克將軍（General Wesley Clark），都對此開發案表示反對，為這場充滿爭議的交易再添一層複雜性。開發商與塞爾維亞官方均尚未公布此項開發案的具體動工時程。

由川普女婿庫希納主導的投資公司所公布的「貝爾格勒川普大樓」開發案概念圖。（圖：Studio Genesis）

