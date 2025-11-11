扯！日本東京葛飾區議員選舉 候選人海報驚見大GG

日本東京葛飾區議員選舉期間，竟有候選人穿著形似男性生殖器的玩偶裝拍攝海報並張貼。（圖擷自「@noraneko0122」X帳號）

有夠離譜！日本東京葛飾區9日舉行議員選舉，孰料竟有候選人穿著形似男性生殖器的玩偶裝拍攝海報並張貼，不禁令外界懷疑修正後的《公職選舉法》無法起到嚇阻作用。

據《產經新聞》報導，葛飾區選舉管理委員會2日公告改選相關事項後，這張不雅圖片旋即被張貼在區內48處海報板上，沒過多久就有大量民眾投訴，指稱讓小孩看到非常不好，希望能撤除海報。

東京警視廳3日對該名候選人發出警告，要求他將海報移除，不過，候選人在部分海報上採取以紙張遮蓋、用筆塗黑等方式處理，還有不少到了選舉日當天仍保持原樣。

葛飾區選管會人員無奈地表示，競選海報為參選人所有，未經對方同意不得私自撕掉，使得不雅圖片在整個選舉期間展示在居民面前。

據了解，去年的東京都知事選舉中，有男性候選人貼出近乎全裸的女性模特兒海報，還有政治團體大量推出候選人，結果在海報板上張貼的是商品廣告，亦即把用來宣傳候選人的海報位當成廣告位賣出。

為了防止這類問題繼續出現，日本國會修訂了《公職選舉法》，禁止競選海報出現不雅圖片或廣告，並於今年5月實施。不過，修正後的法律缺乏「事先查核海報」的規定和相關罰則，使得葛飾區議會改選的猥褻海報能夠持續張貼，顯然當中存在漏洞。

