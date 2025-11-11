智利出土新化石「波奇塔鋸鯊」 考古團隊：名字致敬《鏈鋸人》

智利最新出土的魚類化石，考古研究團隊以日本動漫《鏈鋸人》吉祥物為靈感，將其命名為「波奇塔鋸鯊」。（圖擷取自@@clubmitaka 社群平台「X」）

智利古生物團隊近期公布，他們在卡爾德拉（Caldera）沿岸挖掘出多種新發現的化石。其中一種化石外型酷似電鋸，容易聯想到日本動漫《鏈鋸人》吉祥物「波奇塔（Pochita）」，加上想致敬已故智利考古學家，最終團隊將兩者融合，將新化石命名「波奇塔鋸鯊」（Pochitaserra patriciacanalae），引起各界關注。

綜合外媒報導，智利多所大學與研究機構組成的團隊，近期在英國期刊《Papers in Palaeontology》刊登最新發現，他們從智北部利卡爾德拉的英吉利灣地層（Bahía Inglesa Formation）採集超過300公斤沉積物，並篩選出多個尺寸不到1公分、距今約700至800萬年前的魚類化石，還從發現多種南美洲首次記錄到的新物種。

研究團隊表示，這是目前智利出土魚類化石數量最多的一次成果，有助於重建古代海洋生態結構與演化歷程。這批出土化石中，最吸睛的莫過於一種擁有9枚特殊牙齒、屬於鋸鯊科（Pristiophoridae）的化石，由於過去並未發現過類似化石，於是研究團隊將它視為全新物種，並為其命名為「波奇塔派翠西亞鋸鯊」，簡稱「波奇塔鋸鯊」。

根據研究團隊描述，這個名字一半段致敬已故考古學家派翠西·亞卡納萊（Patricia Canales），另一半則是名字靈感來源則是《鏈鋸人》中的電鋸惡魔「波奇塔」，因為這種鋸鯊的吻部延伸成鋸齒狀結構，與波奇塔頭頂上的鏈鋸造型如出一轍。研究團隊認為，最理想的學名應該「既具描述性又容易記住」，於是決定如此命名。

阿塔卡馬古生物學與自然歷史研究發展公司（CIAHN Atacama）科學總監查韋斯（Martín Chávez ）也表示，「我們覺得這是一個結合科學與當代流行文化的好機會，也希望能激發年輕世代對古生物學的興趣。」

#チェンソーマン #ポチタ

チリで発見された新種のノコギリザメの化石が漫画『チェンソーマン』のキャラクター ポチタにあやかり名付けられる

名前はpochitaserra patriciacanalae



Chainsaw Man inspires the name of a new marine species discovered in Chile - https://t.co/b8EBYxrnnS pic.twitter.com/0avMvp9fWU — 三日月うさこ （@izayoiusako） November 9, 2025

i can’t believe i had to find out through facebook that chilean paleontologists named a fossil species of sawshark after pochita pic.twitter.com/ZmW9KIa8IH — maggie （@clubmitaka） November 9, 2025

???????? ¡Conoce a Pochitaserra patriciacanalae!

Un tiburón fósil chileno inspirado en #ChainsawMan ????????⚙️



El Dr. Martín Chávez （CIAHN Atacama） cuenta cómo nació esta increíble mezcla entre paleontología, cultura pop y homenaje póstumo a la Dra. Patricia Canales



???? Dale play! ▶️ pic.twitter.com/ucKs40jeM2 — Corporación Paleontológica （@CiahnAtacama） November 9, 2025

「波奇塔」是一個外表像小型犬的鏈鋸惡魔，也是《鏈鋸人》主人公淀治相伴多年的夥伴。（圖擷取自@oricon_anime_ 社群平台「X」）

