為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    智利出土新化石「波奇塔鋸鯊」 考古團隊：名字致敬《鏈鋸人》

    2025/11/11 14:55 即時新聞／綜合報導
    智利最新出土的魚類化石，考古研究團隊以日本動漫《鏈鋸人》吉祥物為靈感，將其命名為「波奇塔鋸鯊」。（圖擷取自@@clubmitaka 社群平台「X」）

    智利最新出土的魚類化石，考古研究團隊以日本動漫《鏈鋸人》吉祥物為靈感，將其命名為「波奇塔鋸鯊」。（圖擷取自@@clubmitaka 社群平台「X」）

    智利古生物團隊近期公布，他們在卡爾德拉（Caldera）沿岸挖掘出多種新發現的化石。其中一種化石外型酷似電鋸，容易聯想到日本動漫《鏈鋸人》吉祥物「波奇塔（Pochita）」，加上想致敬已故智利考古學家，最終團隊將兩者融合，將新化石命名「波奇塔鋸鯊」（Pochitaserra patriciacanalae），引起各界關注。

    綜合外媒報導，智利多所大學與研究機構組成的團隊，近期在英國期刊《Papers in Palaeontology》刊登最新發現，他們從智北部利卡爾德拉的英吉利灣地層（Bahía Inglesa Formation）採集超過300公斤沉積物，並篩選出多個尺寸不到1公分、距今約700至800萬年前的魚類化石，還從發現多種南美洲首次記錄到的新物種。

    研究團隊表示，這是目前智利出土魚類化石數量最多的一次成果，有助於重建古代海洋生態結構與演化歷程。這批出土化石中，最吸睛的莫過於一種擁有9枚特殊牙齒、屬於鋸鯊科（Pristiophoridae）的化石，由於過去並未發現過類似化石，於是研究團隊將它視為全新物種，並為其命名為「波奇塔派翠西亞鋸鯊」，簡稱「波奇塔鋸鯊」。

    根據研究團隊描述，這個名字一半段致敬已故考古學家派翠西·亞卡納萊（Patricia Canales），另一半則是名字靈感來源則是《鏈鋸人》中的電鋸惡魔「波奇塔」，因為這種鋸鯊的吻部延伸成鋸齒狀結構，與波奇塔頭頂上的鏈鋸造型如出一轍。研究團隊認為，最理想的學名應該「既具描述性又容易記住」，於是決定如此命名。

    阿塔卡馬古生物學與自然歷史研究發展公司（CIAHN Atacama）科學總監查韋斯（Martín Chávez ）也表示，「我們覺得這是一個結合科學與當代流行文化的好機會，也希望能激發年輕世代對古生物學的興趣。」

    「波奇塔」是一個外表像小型犬的鏈鋸惡魔，也是《鏈鋸人》主人公淀治相伴多年的夥伴。（圖擷取自@oricon_anime_ 社群平台「X」）

    「波奇塔」是一個外表像小型犬的鏈鋸惡魔，也是《鏈鋸人》主人公淀治相伴多年的夥伴。（圖擷取自@oricon_anime_ 社群平台「X」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播