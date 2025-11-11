為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    失事瞬間影片曝！載物資支援牙買加風災飛機 墜佛州住宅池塘2死

    2025/11/11 12:38 即時新聞／綜合報導
    原訂將載救援物資前往牙買加支援風災，不料起飛後不久就發生意外，飛機墜入一處住宅池塘，機上2人死亡。（美聯社）

    美國1架小型渦輪螺旋槳飛機，原定載救援物資前往牙買加支援風災，不料起飛後不久就發生意外，飛機墜入一處住宅池塘，機上2人死亡，監視器捕捉到飛機高速撞地的瞬間畫面。

    綜合外媒報導，當地時間10日上午10點14分，1架載有颶風救災物資準備前往牙買加的Beech B100小型渦輪螺旋槳飛機，從佛州羅德岱堡行政機場（Fort Lauderdale Executive Airport ）起飛，不料起飛僅5分鐘後便墜毀於羅德岱堡郊區。

    飛機墜入1處住宅的池塘，險些撞上民宅建築，機上2人確認不幸罹難，視器捕捉到飛機高速撞地的瞬間畫面，從墜機影片中可以看到，飛機高速撞向池塘邊緣，碎片四處飛濺。當地警方展開搜索工作，聯邦航空官員將調查墜機原因。

    5級颶風「梅麗莎」上月底侵襲牙買加，是該國史上最強風暴，造成嚴重災情，航班追蹤網站FlightAware顯示，這架飛機過去一週曾4次運載救援物資往返牙買加。

