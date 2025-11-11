為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國「反共週」！ 汪浩解釋：以國家名義強調自由民主不容退讓

    2025/11/11 14:34 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普7日宣布11月2至8日為反共主義週，對此，作家汪浩詳細解釋這項活動起源背景、2025年改名的意義以及核心精神，「反共產主義週」是美國以國家名義強調，「自由民主不容退讓，歷史錯誤不容重演」。

    汪浩今日於臉書發文提及，本週是美國「反共週」，「反共產主義週（Anti-Communism Week）」是美國政府為了紀念共產極權體制造成的歷史悲劇、強調民主與自由價值而設立的紀念活動週。

    「反共週」這項活動可追溯至冷戰時期的「被共產主義迫害人民週」（Captive Nations Week），1959年由美國國會通過、美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）簽署成法。當時的目的，是聲援東歐、亞洲及世界各地受共產專制壓迫的人民，展現美國反共立場。此後，每屆總統幾乎都會發表相關宣言。

    汪浩進一步解釋，2025年美國正式將名稱改為「反共產主義週」（Anti-Communism Week），象徵從冷戰的歷史回顧，轉向當前全球威權復辟的新挑戰——尤其針對中國、北韓等共產威權國家的擴張行為。川普政府強調要記取共產主義帶來的人權災難、經濟崩潰與思想壓制，警惕其再度蔓延。

    至於核心精神？反共週的重點不只是「反對共產主義」，更是紀念自由與反極權價值。美國在此期間會舉行演講、學術座談、展覽，並邀請流亡者、倖存者分享經驗。這是提醒國人——自由得來不易，威權與極權仍可能以新的形式出現。

    汪浩最後說，簡言之，「反共產主義週」是美國以國家名義重申：自由民主不容退讓，歷史錯誤不容重演。他直呼：「台灣也應該設立『反共週』！」

    美國總統川普7日宣布11月2至8日為反共主義週。（圖擷自白宮官網）

    美國總統川普7日宣布11月2至8日為反共主義週。（圖擷自白宮官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播