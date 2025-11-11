美國「反共週」！ 汪浩解釋：以國家名義強調自由民主不容退讓

美國總統川普。（法新社）

美國總統川普7日宣布11月2至8日為反共主義週，對此，作家汪浩詳細解釋這項活動起源背景、2025年改名的意義以及核心精神，「反共產主義週」是美國以國家名義強調，「自由民主不容退讓，歷史錯誤不容重演」。

汪浩今日於臉書發文提及，本週是美國「反共週」，「反共產主義週（Anti-Communism Week）」是美國政府為了紀念共產極權體制造成的歷史悲劇、強調民主與自由價值而設立的紀念活動週。

請繼續往下閱讀...

「反共週」這項活動可追溯至冷戰時期的「被共產主義迫害人民週」（Captive Nations Week），1959年由美國國會通過、美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）簽署成法。當時的目的，是聲援東歐、亞洲及世界各地受共產專制壓迫的人民，展現美國反共立場。此後，每屆總統幾乎都會發表相關宣言。

汪浩進一步解釋，2025年美國正式將名稱改為「反共產主義週」（Anti-Communism Week），象徵從冷戰的歷史回顧，轉向當前全球威權復辟的新挑戰——尤其針對中國、北韓等共產威權國家的擴張行為。川普政府強調要記取共產主義帶來的人權災難、經濟崩潰與思想壓制，警惕其再度蔓延。

至於核心精神？反共週的重點不只是「反對共產主義」，更是紀念自由與反極權價值。美國在此期間會舉行演講、學術座談、展覽，並邀請流亡者、倖存者分享經驗。這是提醒國人——自由得來不易，威權與極權仍可能以新的形式出現。

汪浩最後說，簡言之，「反共產主義週」是美國以國家名義重申：自由民主不容退讓，歷史錯誤不容重演。他直呼：「台灣也應該設立『反共週』！」

美國總統川普7日宣布11月2至8日為反共主義週。（圖擷自白宮官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法