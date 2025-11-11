涉嫌槍殺1994年墨西哥總統候選人！第二名嫌犯被捕

墨西哥近日逮捕1994年總統候選人科洛西奧槍殺案的另1名涉嫌共犯。圖為科洛西奧出現在廣告牌上。（美聯社）

墨西哥近日逮捕1994年總統候選人科洛西奧（Luis Donaldo Colosio）槍殺案的另1名涉嫌共犯。這起震驚全國的案件至今仍未偵破，儘管認罪的凶手已被監禁30餘年。

根據美聯社報導，1名匿名的墨西哥聯邦官員10日表示，奧爾特加（Jorge Antonio Sánchez Ortega）在蒂華納（Tijuana）因涉嫌科洛西奧遇刺案被捕。他目前被關押在墨西哥中部1所最高安全等級的監獄，等待審判。

根據墨西哥國家拘留登記處記錄，該逮捕行動發生在8日。

墨西哥革命制度黨（PRI）總統候選人科洛西奧（Colosio），1994年在蒂華納1場集會中遭到2次槍擊。聯邦檢察官自2024年後一直在尋求起訴1名被指派為他保鏢的人，該人僅以「Jorge Antonio "S"」的名字被公開，並被視為第二次槍擊的嫌疑人。

被視為嫌犯的阿布爾托（Mario Aburto）自1994年後一直在服刑，刑期為45年。他曾說自己是刺殺案的唯一凶手，但後來撤回該供詞，並聲稱自己遭受酷刑。

由於阿布爾托的申訴，墨西哥國家人權委員會建議聯邦檢察官辦公室重啟調查。

科洛西奧遇刺案引發墨西哥一場重大政治危機，並始終籠罩在爭議之中。人們懷疑在革命制度黨內部為選出時任總統戈塔里（Carlos Salinas de Gortari）的繼任者而進行的權力鬥爭中，某些權力集團可能參與了這起謀殺。

