美參院60：40通過撥款案 終結41天政府關門僅差眾院一步

美國參議院10日議場情況。參院當天以60票對40票，正式表決通過結束政府關門的撥款法案。（圖／參議院電視畫面）

在通過關鍵的程序性動議後不到24小時，美國參議院10日再度以60票對40票的票數，正式表決通過了旨在結束長達41天政府關門的臨時撥款法案，並已將其送交眾議院。此舉意味著結束美國史上最長政府關門的僵局，僅剩下最後一步。

參議院前一日（9日）的投票，僅是針對是否「同意就法案展開辯論」的程序性動議；而10日的投票，則是對法案內容本身的最終表決，通過後法案才能送往下一個立法機構。

此次僵局的打破，源於以新罕布夏州參議員夏欣（Jeanne Shaheen）為首的少數溫和派民主黨人，與共和黨達成的協議。他們同意在法案不包含延長健保補助款的前提下，讓政府重新開門，僅換取共和黨承諾在12月中旬就健保議題舉行一次獨立投票。《美聯社》指出，儘管先前有多達12名民主黨人參與協商，但最終僅有5人投下關鍵的倒戈票。

眾院議長召回議員 表決或在週三

法案通過後，共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）已敦促自9月中以來便處於休會狀態的議員們「立刻」返回華盛頓。由於議員返程及關門造成的旅行延誤，眾議院最快可能在本週三 （12日）對此法案進行表決。總統川普已表態支持此協議。

儘管立法程序有所進展，但政府關門的衝擊仍在擴大。聯邦航空總署（FAA）因航管人員短缺，已下令削減40個主要機場的航班。達美、聯合、美國航空與西南航空等公司，皆已宣布預防性地取消11日、12日數百架次的航班。

在溫和派民主黨人極力爭取的健保補助款議題上，前景卻不樂觀。《美聯社》報導，作為測試，參議院10日已就延長補助款進行了一次投票，結果以47票贊成、53票反對闖關失敗。

