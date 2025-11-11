BBC高層為剪輯川普演說下台 川普再求償10億美元

美國總統川普於2021年1月6日，在白宮附近向支持者發表演說的畫面。批評者指出，主流媒體在後續報導中，普遍刻意遺漏川普當天呼籲支持者保持和平、拒絕暴力的關鍵段落。（美聯社資料照）

在英國廣播公司（BBC）總裁與新聞主管因誤導性剪輯美國總統川普演說而雙雙辭職後，風暴進一步升級。根據《法新社》取得的信函內容，川普的律師已正式致函BBC，要求其撤回紀錄片、公開道歉並進行賠償，否則將面臨「不低於10億美元（約新台幣309億元）」的損害賠償訴訟。

根據川普律師團發出的信函，BBC必須在本週五（14日）前回應，否則「川普總統將別無選擇，只能行使其法律與衡平法上的權利，包括提起不低於10億美元的損害賠償訴訟。」信函措辭強硬地警告：「BBC已收到通知，請相應地自我約束。」

這場爭議已導致BBC高層人事地震。BBC總裁戴維（Tim Davie）與新聞執行長圖內斯（Deborah Turness），已於10日因外界不斷升級的反彈而宣布辭職。BBC董事會主席夏哈（Samir Shah）也已致函國會議員，承認紀錄片對川普演說的剪輯，「確實給人一種直接呼籲暴力行動的印象」，並為此「判斷錯誤」致歉。

川普指控「造成巨大財務與名譽損害」

川普的律師在信中指控，BBC播出的「捏造陳述」是「虛假、誹謗、惡意、貶低和煽動性的」，並稱這些內容已透過各種數位媒介，觸及全球數千萬人。信中主張：「因此，BBC已對川普總統造成了壓倒性的財務與名譽損害。」

這起爭議源於BBC「廣角鏡」節目去年播出的一部紀錄片。該片將川普在2021年1月6日國會山莊事件前演說的兩段內容剪接在一起，使其看起來像是直接呼籲支持者前往國會山莊「奮戰到底」（fight like hell），卻刪去了中間呼籲群眾「為我們勇敢的參眾議員加油」等較為和緩的語句。

此事件已引發英國政壇關注。首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人向記者表示，BBC「在假訊息時代扮演著至關重要的角色」，並強調「當錯誤發生時，BBC迅速採取行動以維持信任並糾正錯誤，是至關重要的」。

