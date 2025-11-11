200人上吐下瀉！越南知名法式麵包爆食物中毒 急診塞滿人

越南胡志明市近日有大批民眾疑因食用同一連鎖品牌的法式麵包後，出現食物中毒症狀。（擷取自新聞影片畫面）

越南近日爆發大規模食物中毒事件，超過200人因食用來自知名連鎖品牌2家分店的法式麵包後，出現不適症狀。胡志明市衛生廳表示，大多數患者疑感染沙門氏菌；由於患者人數過多，分別送往當地8家醫院救治。

綜合當地媒體報導，過去一週內，胡志明市共有8家醫院收治了逾200名疑似食用「碧姐麵包店」的麵包後中毒的患者，大多數病例都出現嘔吐、發燒、腹痛、腹瀉等症狀。

胡志明市衛生廳表示，初步臨床與實驗結果顯示，大部分患者感染腸道細菌，最可能的致病菌為沙門氏菌。此次事件造成當地醫療機構急診壅塞，其中以175軍醫院（Military Hospital 175）收治131名患者最多，所有人都是兒童，年齡最大的僅15歲。

另有媒體稱，陸續有就醫紀錄的其實有230個病例，分別送往當地13家醫院急救，其中多數人已出院，仍有96人繼續住院治療。目前「碧姐麵包店」兩家連鎖店已暫停營業，並被勒令封存所有食材待檢。

