為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    200人上吐下瀉！越南知名法式麵包爆食物中毒 急診塞滿人

    2025/11/11 11:23 即時新聞／綜合報導
    越南胡志明市近日有大批民眾疑因食用同一連鎖品牌的法式麵包後，出現食物中毒症狀。（擷取自新聞影片畫面）

    越南胡志明市近日有大批民眾疑因食用同一連鎖品牌的法式麵包後，出現食物中毒症狀。（擷取自新聞影片畫面）

    越南近日爆發大規模食物中毒事件，超過200人因食用來自知名連鎖品牌2家分店的法式麵包後，出現不適症狀。胡志明市衛生廳表示，大多數患者疑感染沙門氏菌；由於患者人數過多，分別送往當地8家醫院救治。

    綜合當地媒體報導，過去一週內，胡志明市共有8家醫院收治了逾200名疑似食用「碧姐麵包店」的麵包後中毒的患者，大多數病例都出現嘔吐、發燒、腹痛、腹瀉等症狀。

    胡志明市衛生廳表示，初步臨床與實驗結果顯示，大部分患者感染腸道細菌，最可能的致病菌為沙門氏菌。此次事件造成當地醫療機構急診壅塞，其中以175軍醫院（Military Hospital 175）收治131名患者最多，所有人都是兒童，年齡最大的僅15歲。

    另有媒體稱，陸續有就醫紀錄的其實有230個病例，分別送往當地13家醫院急救，其中多數人已出院，仍有96人繼續住院治療。目前「碧姐麵包店」兩家連鎖店已暫停營業，並被勒令封存所有食材待檢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播